https://sputniknews.com.tr/20230423/katar-sudandaki-vatandaslarini-tahliye-etti-1070066987.html
Katar, Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etti
Katar, Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etti
Katar, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yaşandığı Sudan'da bulunan tüm vatandaşlarını tahliye ettiğini duyurdu. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T00:37+0300
2023-04-23T00:37+0300
2023-04-23T00:37+0300
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, yerel basına yaptığı açıklamada, "Sudan'daki Katar vatandaşlarının tamamı tahliye edildi" ifadesini kullandı.Sudan'da ateşkesin sağlanmasını istediklerini belirten Ensari, barışçıl çözüm ve diyalog çağrısı yaparak krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaSudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.
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Katar, Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etti
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Katar, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yaşandığı Sudan'da bulunan tüm vatandaşlarını tahliye ettiğini duyurdu.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, yerel basına yaptığı açıklamada, "Sudan'daki Katar vatandaşlarının tamamı tahliye edildi" ifadesini kullandı.
Sudan'da ateşkesin sağlanmasını istediklerini belirten Ensari, barışçıl çözüm ve diyalog çağrısı yaparak krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.
Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma
Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.
Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.
HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.