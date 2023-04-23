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Kamu işçisine yapılacak maaş zammının 1 Mayıs'tan öncesi belirlenmesi bekleniyor
Kamu işçisine yapılacak maaş zammının 1 Mayıs'tan öncesi belirlenmesi bekleniyor
Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T14:49+0300
2023-04-23T14:49+0300
ekonomi
türkiye
işçi
kamu
kamu görevlisi
ergün atalay
türk-iş
hak-iş
toplu iş sözleşmesi
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Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.İşçi tarafının talebi 15 lira maaş ve yüzde 15 refah payıTÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi. Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.Bu kapsamda, hükümetin yeni bir teklif için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilirken, görüşmelerin hafta içi hareketlenmesi ve sözleşmenin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜHİS'in taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay için yüzde 30 zam yapılması teklifiyle görüşmelerin tıkanması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devreye girdiğini belirterek, şunları söyledi:Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyorÖte yandan, yaklaşık 3.5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.
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türkiye, işçi, kamu, kamu görevlisi, ergün atalay, türk-iş, hak-iş, toplu iş sözleşmesi
türkiye, işçi, kamu, kamu görevlisi, ergün atalay, türk-iş, hak-iş, toplu iş sözleşmesi

Kamu işçisine yapılacak maaş zammının 1 Mayıs'tan öncesi belirlenmesi bekleniyor

14:49 23.04.2023
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
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Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.
Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

İşçi tarafının talebi 15 lira maaş ve yüzde 15 refah payı

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi. Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.
İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.
Bu kapsamda, hükümetin yeni bir teklif için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilirken, görüşmelerin hafta içi hareketlenmesi ve sözleşmenin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜHİS'in taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay için yüzde 30 zam yapılması teklifiyle görüşmelerin tıkanması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devreye girdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Sayın Bakan, bayramdan önce, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle görüşerek, hükümetin yeni teklifinin taban ücretin 12 bin lira yükseltilmesi ve ilk altı ay için yüzde 40 zam yapılması şeklinde olduğunu bize iletti. Biz bu teklifi işçi kesimi olarak yetersiz bulduk. Gelinen noktada, hükümetten günün koşullarını, işçilerin alım gücünü ve sunduğumuz taleplerimizi karşılayacak yeni bir teklifte bulunmasını istiyoruz."

Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 3.5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.
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