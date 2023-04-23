https://sputniknews.com.tr/20230423/ilber-ortayli-bugun-bir-asir-sonra-buyuk-millet-meclisinin-bu-ruhi-yapisini-hl-ozluyoruz-1070069283.html

İlber Ortaylı: Bugün, bir asır sonra Büyük Millet Meclisi’nin bu ruhi yapısını hâlâ özlüyoruz

İlber Ortaylı: Bugün, bir asır sonra Büyük Millet Meclisi’nin bu ruhi yapısını hâlâ özlüyoruz

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çıkarılan kanunlara uyulması, halkın olağanüstü vergileri kabul etmesi, harfiyen riayet etmesi ve milli müdafaanın gereklerini... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T09:29+0300

2023-04-23T09:29+0300

2023-04-23T09:29+0300

türkiye

ilber ortaylı

tbmm

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

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Ortaylı Hürriyet'teki yazısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılını anlattı.Ortaylı şu ifadeleri kullandı:"Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin en önemli sorunlarından birisi öksüz ve yetim kalan çocuklardır. İstiklal Savaşı’nın önemli acılarından biri çocukların durumuydu. Uzun süren bir büyük savaşın kalıntılarını yaşayan memlekette bu mücadele devam ediyordu. Çıkarılan kanunlara uyulması, halkın olağanüstü vergileri kabul etmesi, harfiyen riayet etmesi ve milli müdafaanın gereklerini istisnasız yerine getirmesi Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin en büyük başarısıdır. Muhalif gruptan tenkidi yükselten hiç kimse ne azalıktan atılmıştır ne de hakkında soruşturma açılmıştır. Bugün, bir asır sonra Büyük Millet Meclisi’nin bu ruhi yapısını hâlâ özlüyoruz. Bizce özlemin hep devam etmesi lazım. Bir devletin ve sistemin kuruluşundaki ruh, yaşadığı, kutsandığı derecede istikbale emin adımlarla yürünür. Bu bayrama 1927’den itibaren Milli Hâkimiyet Bayramı değil aynı zamanda Çocuk Bayramı deniliyor. Çünkü çocuklar bu vatanın ana unsuru olarak düşünülmelidir. Bu ilkeyi son depremin acı kalıntıları arasında da aklımızda her an tutmaktan vazgeçmemeliyiz."

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Sputnik Türkiye

ilber ortaylı, tbmm, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı