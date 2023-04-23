https://sputniknews.com.tr/20230423/hatayda-gelinciklerin-oldugu-tarladan-video-paylasan-gulben-ergene-tarla-sahibinden-tepki-1070077364.html

Hatay'da gelinciklerin olduğu tarladan video paylaşan Gülben Ergen'e, tarla sahibinden tepki

Hatay'da gelinciklerin olduğu tarladan video paylaşan Gülben Ergen'e, tarla sahibinden tepki

Hatay Kırıkhan’da “depremi unutmayın” mesajı için gelinciklerin olduğu tarlada video paylaşan Gülben Ergen’e tarla sahibinden karşılık geldi: Tarlama kimsenin... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T13:54+0300

2023-04-23T13:54+0300

2023-04-23T13:54+0300

yaşam

gülben ergen

deprem

hatay

tarla

gelincik

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Şarkıcı Gülben Ergen, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti ve sosyal medya hesabından bayramı deprem bölgesinde geçirdiğini dile getirdi. Ergen paylaşımında "Hatay/Kırıkhan da bir gelincik tarlasından sesleniyorum. Bayramı bu topraklarda geçirdiğim için mutluyum. Burada herkesin umudu ve yaşama sevincini yenilemeye ihtiyacı var. Yaralar sarılmaya devam ediyor." dedi.'Burası ekin tarlası'Tarlanın sahibi videonun ardından birçok kişinin tarlaya girmek istediğini söyledi ve "Tarla gelincik tarlası değil, tarlama kimsenin girmesini istemiyorum. Gülben Ergen bir şey paylaşmış ama burası ekin tarlası gelincik tarlası değil" dedi.

hatay

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gülben ergen, deprem, hatay, tarla, gelincik