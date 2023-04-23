https://sputniknews.com.tr/20230423/hatayda-gelinciklerin-oldugu-tarladan-video-paylasan-gulben-ergene-tarla-sahibinden-tepki-1070077364.html
Hatay'da gelinciklerin olduğu tarladan video paylaşan Gülben Ergen'e, tarla sahibinden tepki
Hatay'da gelinciklerin olduğu tarladan video paylaşan Gülben Ergen'e, tarla sahibinden tepki
Hatay Kırıkhan’da “depremi unutmayın” mesajı için gelinciklerin olduğu tarlada video paylaşan Gülben Ergen’e tarla sahibinden karşılık geldi: Tarlama kimsenin... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T13:54+0300
2023-04-23T13:54+0300
2023-04-23T13:54+0300
yaşam
gülben ergen
deprem
hatay
tarla
gelincik
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Şarkıcı Gülben Ergen, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti ve sosyal medya hesabından bayramı deprem bölgesinde geçirdiğini dile getirdi. Ergen paylaşımında "Hatay/Kırıkhan da bir gelincik tarlasından sesleniyorum. Bayramı bu topraklarda geçirdiğim için mutluyum. Burada herkesin umudu ve yaşama sevincini yenilemeye ihtiyacı var. Yaralar sarılmaya devam ediyor." dedi.'Burası ekin tarlası'Tarlanın sahibi videonun ardından birçok kişinin tarlaya girmek istediğini söyledi ve "Tarla gelincik tarlası değil, tarlama kimsenin girmesini istemiyorum. Gülben Ergen bir şey paylaşmış ama burası ekin tarlası gelincik tarlası değil" dedi.
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gülben ergen, deprem, hatay, tarla, gelincik
gülben ergen, deprem, hatay, tarla, gelincik
Hatay'da gelinciklerin olduğu tarladan video paylaşan Gülben Ergen'e, tarla sahibinden tepki
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Hatay Kırıkhan’da “depremi unutmayın” mesajı için gelinciklerin olduğu tarlada video paylaşan Gülben Ergen’e tarla sahibinden karşılık geldi: Tarlama kimsenin girmesini istemiyorum.
Şarkıcı Gülben Ergen, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti ve sosyal medya hesabından bayramı deprem bölgesinde geçirdiğini dile getirdi. Ergen paylaşımında "Hatay/Kırıkhan da bir gelincik tarlasından sesleniyorum. Bayramı bu topraklarda geçirdiğim için mutluyum. Burada herkesin umudu ve yaşama sevincini yenilemeye ihtiyacı var. Yaralar sarılmaya devam ediyor." dedi.
'Burası ekin tarlası'
Tarlanın sahibi videonun ardından birçok kişinin tarlaya girmek istediğini söyledi ve "Tarla gelincik tarlası değil, tarlama kimsenin girmesini istemiyorum. Gülben Ergen bir şey paylaşmış ama burası ekin tarlası gelincik tarlası değil" dedi.