https://sputniknews.com.tr/20230423/festivalde-kendisine-su-doken-adama-kafa-atarak-komaya-girmesine-neden-olan-turk-gozaltina-alindi-1070083390.html
Festivalde kendisine su döken adama kafa atarak komaya girmesine neden olan Türk gözaltına alındı
Festivalde kendisine su döken adama kafa atarak komaya girmesine neden olan Türk gözaltına alındı
Tayland'ın Pattaya şehrinde su festivali (Songkran) sırasında kendisine su döken bir kişiye kafa atarak komaya girmesine neden olan bir Türk vatandaşı polis... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T17:44+0300
2023-04-23T17:44+0300
2023-04-23T19:13+0300
yaşam
tayland
şiddet
gözaltı
türk vatandaşı
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Güney Asya ülkesi Tayland takvimine göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen ve bereketi simgeleyen su festivali (Songkran) kutlamaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz 18 Nisan'da Pattaya şehrindeki ünlü eğlence merkezi Walking Street bölgesinde yaşanan olayda, 28 yaşındaki Mustafa isimli Türk vatandaşı, kendisine su fırlatan bir kişiye kafa attı. Aldığı darbenin etkisiyle yere yığılan ve komaya giren 61 yaşındaki adamın hayati tehlikesi sürüyor.Olayın ardından açıklama yapan Pattaya Polis Amiri Sompong Poethi, şahsın gözaltına alındığını ve konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Sompong, olayın meydana geldiği bölgenin su bayramı sırasında, "su savaşı etkinlik alanı" olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.
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tayland, şiddet, gözaltı, türk vatandaşı
tayland, şiddet, gözaltı, türk vatandaşı
Festivalde kendisine su döken adama kafa atarak komaya girmesine neden olan Türk gözaltına alındı
17:44 23.04.2023 (güncellendi: 19:13 23.04.2023) Abone ol
Tayland'ın Pattaya şehrinde su festivali (Songkran) sırasında kendisine su döken bir kişiye kafa atarak komaya girmesine neden olan bir Türk vatandaşı polis tarafından gözaltına alındı.
Güney Asya ülkesi Tayland takvimine göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen ve bereketi simgeleyen su festivali (Songkran) kutlamaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz 18 Nisan'da Pattaya şehrindeki ünlü eğlence merkezi Walking Street bölgesinde yaşanan olayda, 28 yaşındaki Mustafa isimli Türk vatandaşı, kendisine su fırlatan bir kişiye kafa attı. Aldığı darbenin etkisiyle yere yığılan ve komaya giren 61 yaşındaki adamın hayati tehlikesi sürüyor.
Olayın ardından açıklama yapan Pattaya Polis Amiri Sompong Poethi, şahsın gözaltına alındığını ve konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Sompong, olayın meydana geldiği bölgenin su bayramı sırasında, "su savaşı etkinlik alanı" olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.