https://sputniknews.com.tr/20230423/epdk-124-sirket-turkiye-genelinde-elektrikli-arac-sarj-istasyonu-kurmak-icin-lisans-aldi-1070080738.html
EPDK: 124 şirket, Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonu kurmak için lisans aldı
EPDK: 124 şirket, Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonu kurmak için lisans aldı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ticari olarak hizmet veren 4 bin 498 elektrikli araç şarj noktası bulunduğunu belirterek, “124... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T16:09+0300
2023-04-23T16:09+0300
2023-04-23T16:09+0300
ekonomi
elektrik
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araç piyasasındaki çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.Son bir yılda yapılan düzenlemelerle dünyada ilk kez şarj ağı işletmeci tanımının mevzuat kapsamına alındığını ifade eden Yılmaz, "Böylelikle hem yasal altyapı oluşturuldu hem de ilgili tüzel kişiler lisanslandırıldı. Bütün elektrikli araç sahipleri, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin, otoparklar, AVM'ler, benzin istasyonları gibi birçok noktada kuracakları istasyonlarla oluşturacakları şarj ağlarından bu hizmeti alma imkanına kavuştu." diye konuştu.Yılmaz, şarj istasyonu işletmek için gerçek kişi veya şirketlerin, lisans sahibi şirketlerden sertifika almak yöntemiyle de şarj istasyonu işletme imkanına sahip olabileceğini ifade etti.Bu yöntemle sertifika sahibi şarj istasyonu işletmecilerinin, yazılım, çağrı merkezi, ödeme altyapısı gibi pek çok maliyet artırıcı kalemden de kurtulacağına işaret eden Yılmaz, "Lisans sahibi şirketler, Türkiye'de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji bedeli üzerinden belirleyecek." dedi.
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elektrik, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
elektrik, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
EPDK: 124 şirket, Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonu kurmak için lisans aldı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ticari olarak hizmet veren 4 bin 498 elektrikli araç şarj noktası bulunduğunu belirterek, “124 şirket, Türkiye genelinde şarj istasyonu kurmak için lisans aldı. Altyapımız tamam. Elektrikli araç piyasamız Türkiye yüzyılına hazır.” dedi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araç piyasasındaki çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.
Son bir yılda yapılan düzenlemelerle dünyada ilk kez şarj ağı işletmeci tanımının mevzuat kapsamına alındığını ifade eden Yılmaz, "Böylelikle hem yasal altyapı oluşturuldu hem de ilgili tüzel kişiler lisanslandırıldı. Bütün elektrikli araç sahipleri, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin, otoparklar, AVM'ler, benzin istasyonları gibi birçok noktada kuracakları istasyonlarla oluşturacakları şarj ağlarından bu hizmeti alma imkanına kavuştu." diye konuştu.
Yılmaz, şarj istasyonu işletmek için gerçek kişi veya şirketlerin, lisans sahibi şirketlerden sertifika almak yöntemiyle de şarj istasyonu işletme imkanına sahip olabileceğini ifade etti.
Bu yöntemle sertifika sahibi şarj istasyonu işletmecilerinin, yazılım, çağrı merkezi, ödeme altyapısı gibi pek çok maliyet artırıcı kalemden de kurtulacağına işaret eden Yılmaz, "Lisans sahibi şirketler, Türkiye'de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji bedeli üzerinden belirleyecek." dedi.