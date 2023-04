https://sputniknews.com.tr/20230423/dunyanin-en-cok-kitap-okuyan-ulkeleri-belli-oldu-hindistan-liste-basi-1070075289.html

Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri belli oldu: Hindistan liste başı

Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri belli oldu: Hindistan liste başı

Dünyada en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında Asya'dan 6 ve Avrupa'dan 4 ülke yer alıyor, Hindistan liste başı olarak öne çıkıyor. Türkiye ise listenin 18... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T12:46+0300

2023-04-23T12:46+0300

2023-04-23T12:47+0300

yaşam

türkiye

kitap

hindistan

filipinler

mısır

çekya

isveç

fransa

macaristan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052157411_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_48032b0c1430235708977a358e2909d9.jpg

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1995'te aldığı kararla 23 Nisan, ‘Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü’ ilan edildi. 23 Nisan'ın, Miguel de Cervantes ve William Shakespeare gibi iki önemli yazarın ölüm tarihi olması, bugünün Dünya Kitap Günü belirlenmesinde etkili oldu.Dünya Kitap Günü, 100'den fazla ülkede kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve çocukların kitaplarla tanıştırılması amacıyla 28 senedir kutlanıyor. Ayrıca UNESCO, her yıl yeni bir ‘Dünya Kitap Başkenti’ belirliyor. Bu kapsamda 2023 yılının Dünya Kitap Başkenti, Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra seçildi. Türkiye'de Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı günde olduğundan Kütüphaneler Haftası kapsamında da yer alıyor.En çok kitap okunan ülkelerİngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi'nden derlenen verilere göre, dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan olurken onu sırasıyla Tayland ve Çin takip ediyor. Belli dönem aralıklarında güncellenen veriler, 2017'de yapılan araştırmaya dayanıyor. Endeks, vatandaşların haftada okumaya harcadığı ortalama zamanı esas alıyor. Basılı kitapların yanı sıra gazete, dergi ve çevrim içi yazılı içerik gibi her türlü okunabilir materyal puanlama kapsamına dahil ediliyor.Dünyada en çok kitap okunan ülke olarak liste başında yer alan Hindistan'da her kişi, haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyor.İkinci sırada yer alan Tayland'da kişi başı haftada ortalama kitap okuma süresi 9 saat 24 dakika olurken üçüncü sıradaki Çin'de ise halk haftada 8 saatini buna ayırıyor.Türkiye 18'inci sıradaListede en çok kitap okunan diğer ülkeler, Filipinler (7 saat 36 dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralanıyor. Türkiye, haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle listenin 18'inci sırasında yer alıyor.En çok okunan kitaplarTeknolojinin gelişmesiyle sesli kitaplara ve e-kitaplara ilgi artsa da basılı kitaplar, dünya genelinde daha çok tercih ediliyor. ABD merkezli editörlük şirketi Global English Editing'in verilerine göre, dünyadaki okuyucuların yüzde 66'sı basılı kitap kullanıyor. Dünyada en çok okunan kitapların başında ise Kur'an-ı Kerim ve İncil geliyor.Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un beyanlarından derlenen ‘Başkan Mao'dan Seçme Sözler’ de en popüler kitaplar listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Miguel de Cervantes'in ‘Don Kişot’ kitabı ile JK Rowling'in yazdığı ‘Harry Potter’ serisi de dünyada en çok okunan edebiyat eserleri arasında bulunuyor.Dünyanın en çok okunan diğer kitapları Charles Dickens'ın ‘İki Şehrin Hikayesi’, JRR Tolkien'in ‘Yüzüklerin Efendisi’ üçlemesi, Antoine de Saint-Exupery'nin ‘Küçük Prens’, Lewis Carroll'ın ‘Alice Harikalar Diyarında’ ile Agatha Christie'nin ‘10 Küçük Zenci’ eserleri şeklinde sıralanıyor.

hindistan

filipinler

mısır

çekya

isveç

fransa

macaristan

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kitap, hindistan, filipinler, mısır, çekya, isveç, fransa, macaristan, suudi arabistan, kuran-ı kerim, incil, mao zedong, don kişot, harry potter, yüzüklerin efendisi