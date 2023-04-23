https://sputniknews.com.tr/20230423/dugunde-basina-mermi-isabet-eden-kisi-oldu-1070070169.html
Düğünde başına mermi isabet eden kişi öldü
Düğünde başına mermi isabet eden kişi öldü
Çorum'un Mecitözü ilçesindeki düğün töreninde başına mermi isabet eden kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T09:52+0300
2023-04-23T09:52+0300
2023-04-23T09:52+0300
türkiye
çorum
düğün
silah
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Alancık köyündeki bir düğün töreninde Ozan Özşahin'in (36) aniden yere düşmesi ve başında kanama meydana gelmesi üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi.İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özşahin, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özşahin'in başına mermi isabet ettiği tespit edildi.Özşahin'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Özşahin'in ölümüne neden olan merminin ateşlendiği silahın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230423/kaza-yapan-otomobilini-kontrol-eden-surucu-baska-bir-aracin-carpmasi-sonucu-hayatini-kaybetti-1070070042.html
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çorum, düğün, silah
Düğünde başına mermi isabet eden kişi öldü
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Çorum'un Mecitözü ilçesindeki düğün töreninde başına mermi isabet eden kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alancık köyündeki bir düğün töreninde Ozan Özşahin'in (36) aniden yere düşmesi ve başında kanama meydana gelmesi üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özşahin, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özşahin'in başına mermi isabet ettiği tespit edildi.
Özşahin'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Özşahin'in ölümüne neden olan merminin ateşlendiği silahın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.