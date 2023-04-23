https://sputniknews.com.tr/20230423/deniz-kiyisinda-erkek-cesedi-bulundu-1070079974.html
Deniz kıyısında erkek cesedi bulundu
Deniz kıyısında erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi ve kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T15:07+0300
2023-04-23T15:07+0300
2023-04-23T15:07+0300
türkiye
antalya
deniz
ceset
adli tıp kurumu
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Antalya’nın Tosmur Mahallesi'nde bir kişinin deniz kıyısında hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Erkek cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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antalya, deniz, ceset, adli tıp kurumu
antalya, deniz, ceset, adli tıp kurumu
Deniz kıyısında erkek cesedi bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi ve kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.
Antalya’nın Tosmur Mahallesi'nde bir kişinin deniz kıyısında hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Erkek cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.