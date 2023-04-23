https://sputniknews.com.tr/20230423/deniz-kiyisinda-erkek-cesedi-bulundu-1070079974.html

Deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

Deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi ve kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T15:07+0300

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türkiye

antalya

deniz

ceset

adli tıp kurumu

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Antalya’nın Tosmur Mahallesi'nde bir kişinin deniz kıyısında hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Erkek cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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antalya, deniz, ceset, adli tıp kurumu