https://sputniknews.com.tr/20230423/defne-samyeli-yasal-surec-kizimin-rizasina-bagli-1070076847.html

Defne Samyeli: Yasal süreç kızımın rızasına bağlı

Defne Samyeli: Yasal süreç kızımın rızasına bağlı

Defne Samyeli, kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darbedildiği yönündeki iddiaları doğrulamıştı. Samyeli, "Şiddetin hiçbir türlüsü tolere... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T13:28+0300

2023-04-23T13:28+0300

2023-04-23T13:28+0300

yaşam

defne samyeli

şiddet

deren talu

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Habertürk'ün aktardığı haberde, geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere yansıyan Defne Samyeli, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darbedildiği iddialarının sorulması üzerine sessizliğini bozmuş ve "Evet çıkan haberler doğru. Kızım darbedildi" demişti.Defne Samyeli, daha sonra "Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. Haberler doğru diyeyim yeterli" şeklinde sözlerini sürdürmüştü. Samyeli, daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.Defne Samyeli, "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.İki çocuk annesi Defne Samyeli, daha sonra "Şiddetin hiçbir türlüsü tolere edilemez. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu. Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz" dedi.Defne Samyeli, son olarak sözlerini "Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı bir konu. Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım. Kamuoyundan ve değerli basın mensubu arkadaşlarımdan bir anne olarak ricam, bu süreci kızımın herhangi bir soru ve yorumla yıpratılmadan geçirmesi. Yıpratılmasın ki, erkekler tarafından şiddete maruz bırakılan ünlü ünsüz bütün kızlarımız, kadınlarımız, basında da ikinci bir mağduriyete uğrama korkusu olmadan haklarını arayabilsinler. Gereken bütün açıklamaları ben yapacağım; anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim" diyerek sonlandırdı.İşletmeci Baran Tınaz ile aşk yaşayan Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da geçtiğimiz haftalarda ilişkisine nokta koymuştu. Ayrılık sonrası Tınaz'ın, Talu'yu darbettiği ileri sürülmüştü. Deren Talu ise bu iddiaları yalanlamıştı.

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defne samyeli, şiddet, deren talu