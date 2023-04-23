https://sputniknews.com.tr/20230423/cumhurbaskani-erdogan-depremzede-cocuklari-kabul-ediyor-1070075877.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul ediyor. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T13:11+0300
2023-04-23T13:11+0300
2023-04-23T13:33+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
türkiye
çocuk
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070075957_122:0:1244:631_1920x0_80_0_0_84ab3b72c9e84daee0d044063c3b8a56.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul ediyor.Erdoğan, "Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum." dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca "Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı. 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070075957_262:0:1103:631_1920x0_80_0_0_3c7190e0d58866be9c61b86e1e313502.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye, çocuk, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye, çocuk, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede çocukları kabul etti
13:11 23.04.2023 (güncellendi: 13:33 23.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul ediyor.
Erdoğan, "Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum." dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca "Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı. 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz" dedi.