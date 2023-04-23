https://sputniknews.com.tr/20230423/cumhurbaskani-erdogan-depremzede-cocuklari-kabul-ediyor-1070075877.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul ediyor. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T13:11+0300

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2023-04-23T13:33+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

türkiye

çocuk

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul ediyor.Erdoğan, "Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum." dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca "Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı. 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz" dedi.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye, çocuk, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı