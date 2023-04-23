https://sputniknews.com.tr/20230423/chpli-ozel-ilk-turda-kazanacak-ivmeyi-saglayacagiz-1070069167.html

CHP’li Özel: İlk turda kazanacak ivmeyi sağlayacağız

CHP’li Özel: İlk turda kazanacak ivmeyi sağlayacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun programının hızlanacağını belirterek, “Genel Başkanımızın aday... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T09:15+0300

2023-04-23T09:15+0300

2023-04-23T09:15+0300

2023 türkiye seçimleri

özgür özel

seçim

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Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının yarından itibaren hızlanacağını belirtti.Özel, konuyla ilgili şunları söyledi: “Maalesef seçime depremlerin yaralarını tam olarak saramadan giriyoruz. Bu sebeple genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kampanyası bayram öncesinde ve ramazan ayında düşük tempoyla seyretti. Pazartesi gününden itibaren genel başkanımız, her gün iki ayrı ilde olacak ve bu illerde vatandaşlarla bir araya geleceği çeşitli etkinliklere katılacak” diye konuştu.

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2023

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Sputnik Türkiye

özgür özel, seçim