https://sputniknews.com.tr/20230423/chpli-ozel-ilk-turda-kazanacak-ivmeyi-saglayacagiz-1070069167.html
CHP’li Özel: İlk turda kazanacak ivmeyi sağlayacağız
CHP’li Özel: İlk turda kazanacak ivmeyi sağlayacağız
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun programının hızlanacağını belirterek, “Genel Başkanımızın aday... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T09:15+0300
2023-04-23T09:15+0300
2023-04-23T09:15+0300
2023 türkiye seçimleri
özgür özel
seçim
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Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının yarından itibaren hızlanacağını belirtti.Özel, konuyla ilgili şunları söyledi: “Maalesef seçime depremlerin yaralarını tam olarak saramadan giriyoruz. Bu sebeple genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kampanyası bayram öncesinde ve ramazan ayında düşük tempoyla seyretti. Pazartesi gününden itibaren genel başkanımız, her gün iki ayrı ilde olacak ve bu illerde vatandaşlarla bir araya geleceği çeşitli etkinliklere katılacak” diye konuştu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özgür özel, seçim
CHP’li Özel: İlk turda kazanacak ivmeyi sağlayacağız
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun programının hızlanacağını belirterek, “Genel Başkanımızın aday ilan edilmesinin ardından kamuoyu nezdinde giderek artan ivmesinin seçim gününe kadar devam etmesini ve seçimlerin ilk turda sonlanmasını sağlayacak bir oy oranına yükselmesini bekliyoruz” dedi.
Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal
’ın haberine göre,
Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının yarından itibaren hızlanacağını belirtti.
Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Maalesef seçime depremlerin yaralarını tam olarak saramadan giriyoruz. Bu sebeple genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kampanyası bayram öncesinde ve ramazan ayında düşük tempoyla seyretti. Pazartesi gününden itibaren genel başkanımız, her gün iki ayrı ilde olacak ve bu illerde vatandaşlarla bir araya geleceği çeşitli etkinliklere katılacak” diye konuştu.