https://sputniknews.com.tr/20230423/chpli-agbaba-turkiyede-en-az-26-milyon-cocugumuz-ucuz-is-gucu-olarak-kullaniliyor-1070079652.html

CHP'li Ağbaba: Türkiye'de en az 2.6 milyon çocuğumuz, ucuz iş gücü olarak kullanılıyor

CHP'li Ağbaba: Türkiye'de en az 2.6 milyon çocuğumuz, ucuz iş gücü olarak kullanılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasına rağmen milyonlarca çocuk halen ucuz iş gücü olarak... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T15:07+0300

2023-04-23T15:07+0300

2023-04-23T15:07+0300

politika

veli ağbaba

çocuk işçi

çocuk işçiliği

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaptığı açıklamada “çocuk işçiliğine” dikkat çekti. Ağbaba’nın açıklaması şöyle:“Türkiye' de milyonlarca çocuk işçi bu 23 Nisan'da da ucuz iş gücü olarak sömürülmeye devam ediyor. Yaşıtları gibi okul sıralarında olması gereken çocuklarımız ne yazık ki torna tezgâhlarında, inşaatlarda, farklı sektörlerde ailesine destek olabilmek için çalışmak zorunda kalıyor. Devletin iki resmi kurumunda çocuk işçilik verileri bu durumu acı bir şekilde ortaya koyuyor.TÜİK verilerine göre, 15-17 yaş arası Türkiye’de çocuk işçi sayısı 619 bin. Türkiye' de 2019 yılından sonra çocuk işçi sayısı artmaya devam ediyor. Üstelik bu rakamlara 15 yaş altı çocuk işçi sayısı dahil değil.İkinci ise çocuk yaşta mesleki eğitim adı altında ucuz iş gücü olarak çıraklık ve stajyerliğin yaygınlaşması. SGK 2022 verilerine göre Türkiye'de ucuz iş gücü olarak kullanılan çırak ve stajyer sayısı ise 2 milyon. Bu durumda Türkiye' de en az 2,6 milyon çocuğumuz ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır.SİG verilerine göre 2018-2022 yılları arasında iş cinayetlerine kurban giden 14-17 yaş arası çocuk sayısı ise en az 330. Türkiye' de ne yazık ki çocuk işçiliği arttıkça, iş yerlerinde çocuk işçi cinayetleri de artarak devam ediyor.Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz bir ailede sadece anne ve babaların çalışmasını zorunlu kılmıyor artık bir ailede geçinebilmek için çocuklar da iş gücüne katılmak zorunda kalıyor. Türkiye'de çocuk yoksulluğuna ve çocuk iş gücüne işte tam da bu boyutta bakmamız gerekiyor. Hem çocuk iş gücünde hem hanelerde çocuk yoksulluğu bu durumdayken, Türkiye' de iktidarın iddia ettiği gibi büyüyen ekonomiden, kıskanılan bir ekonomi modelinden bahsetmek imkansızdır.Tüm bu resmi verilere baktığımızda; haneleri ve hanelerde yaşayan çocukları yoksullaştıran ve onları ucuz iş gücü olarak gören, çarpık bir ekonomi anlayışından bahsedilebilir. AKP iktidarının 21 yıllık acı özeti de budur; açlığın pençesinde hayatta kalmaya çalışan, çalışırken yaşamını yitiren işçi çocuklardır.”

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veli ağbaba, çocuk işçi, çocuk işçiliği