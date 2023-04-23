https://sputniknews.com.tr/20230423/chp-parti-okulunun-yurt-disi-sandik-guvenligi-egitimine-internetten-ulasilabilecek-1070084002.html
CHP Parti Okulu'nun yurt dışı sandık güvenliği eğitimine internetten ulaşılabilecek
CHP Parti Okulu'nun yurt dışı sandık güvenliği eğitimine internetten ulaşılabilecek
CHP Parti Okulu, yurt dışındaki oy verme süreci ve görevlilerin sorumluluklarının anlatıldığı eğitim videosunu internetten erişime açtı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T18:21+0300
2023-04-23T18:21+0300
2023-04-23T18:21+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
sandık
eğitim
chp
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki sandıklarda görev alacaklara ve oy kullanacak seçmenlere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.Bu kapsamda, yurt dışındaki oy verme süreci ve görevlilerin sorumluluklarının anlatıldığı eğitim videosu, CHP Parti Okulunun YouTube hesabından paylaşıldı.Yurt dışında görev alacak sandık görevlileri ve müşahitlere yüz yüze veya çevrim içi olmak üzere Parti Okulu tarafından toplamda 60 sınıfta eğitim verildi.CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, yaklaşık 1600 kişiye verilen eğitimin daha fazla kişiye ulaşması ve yurt dışı seçmenin aklındaki soruların giderilmesi amacıyla kamera karşısına geçerek sosyal medyadan eğitim modülüne ulaşılmasını sağladı.
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türkiye, seçim, sandık, eğitim, chp
CHP Parti Okulu'nun yurt dışı sandık güvenliği eğitimine internetten ulaşılabilecek
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CHP Parti Okulu, yurt dışındaki oy verme süreci ve görevlilerin sorumluluklarının anlatıldığı eğitim videosunu internetten erişime açtı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki sandıklarda görev alacaklara ve oy kullanacak seçmenlere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.
Bu kapsamda, yurt dışındaki oy verme süreci ve görevlilerin sorumluluklarının anlatıldığı eğitim videosu, CHP Parti Okulunun YouTube hesabından paylaşıldı.
Yurt dışında görev alacak sandık görevlileri ve müşahitlere yüz yüze veya çevrim içi olmak üzere Parti Okulu tarafından toplamda 60 sınıfta eğitim verildi.
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, yaklaşık 1600 kişiye verilen eğitimin daha fazla kişiye ulaşması ve yurt dışı seçmenin aklındaki soruların giderilmesi amacıyla kamera karşısına geçerek sosyal medyadan eğitim modülüne ulaşılmasını sağladı.