https://sputniknews.com.tr/20230423/chp-parti-okulunun-yurt-disi-sandik-guvenligi-egitimine-internetten-ulasilabilecek-1070084002.html

CHP Parti Okulu'nun yurt dışı sandık güvenliği eğitimine internetten ulaşılabilecek

CHP Parti Okulu'nun yurt dışı sandık güvenliği eğitimine internetten ulaşılabilecek

CHP Parti Okulu, yurt dışındaki oy verme süreci ve görevlilerin sorumluluklarının anlatıldığı eğitim videosunu internetten erişime açtı.​​​​​​​ 23.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

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chp

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki sandıklarda görev alacaklara ve oy kullanacak seçmenlere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.Bu kapsamda, yurt dışındaki oy verme süreci ve görevlilerin sorumluluklarının anlatıldığı eğitim videosu, CHP Parti Okulunun YouTube hesabından paylaşıldı.Yurt dışında görev alacak sandık görevlileri ve müşahitlere yüz yüze veya çevrim içi olmak üzere Parti Okulu tarafından toplamda 60 sınıfta eğitim verildi.CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, yaklaşık 1600 kişiye verilen eğitimin daha fazla kişiye ulaşması ve yurt dışı seçmenin aklındaki soruların giderilmesi amacıyla kamera karşısına geçerek sosyal medyadan eğitim modülüne ulaşılmasını sağladı.

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türkiye, seçim, sandık, eğitim, chp