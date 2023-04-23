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https://sputniknews.com.tr/20230423/can-erigi-hasadi-basladi-kilosu-20-ile-100-lira-arasinda-alici-buluyor-1070073796.html
Can eriği hasadı başladı: Kilosu 20 ile 100 lira arasında alıcı buluyor
Can eriği hasadı başladı: Kilosu 20 ile 100 lira arasında alıcı buluyor
Mersin’in Silifke ilçesinde Mart ayı başında örtü altında ilk çıktığında kilosu yaklaşık bin 500 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu, açıkta hasadın... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T11:57+0300
2023-04-23T11:57+0300
ekonomi
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Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar açık alanda hasadına başlanan eriklerin, Ankara ve İstanbul’a gönderildiğini söyledi. Kaynar, bölgede açıkta başlayan hasadın ilk olarak birkaç bahçede başladığını, bayram sonu itibari ile tam hasada başlanacağını söyledi. Erikler, Atayurt Mahallesi'nde bulunan halde özel olarak paketlendikten sonra Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere talebe göre Türkiye’nin değişik illerine gönderiliyor.Nurettin Kaynar, can eriğinin açıkta hasadına başlanmasının ardından kilosunun boyuna ve kalitesine göre 20 ila 100 lira arasında satıldığını kaydetti. Bu yıl ilçe genelinde 800 dönüm arazide 8 bin ton erik hasadının yapılacağını ifade eden Kaynar, erik üretiminin Göksu Vadisi'nde Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde yapıldığını belirtti.Silifke’de yetişen can eriğinin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzeti ile tüketiciler tarafından yoğun bir şekilde talep edildiğini vurgulayan Kaynar, eriğin getirisi dolayısıyla ilginin sürekli arttığını ve üretim alanının da buna bağlı olarak genişlediğini kaydetti.Mayıs ayının ilk haftasında ihracatın açılacağını özellikle Rusya başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleri ve Türki cumhuriyetlere eriklerin gönderileceğini belirten Kaynar, “Göksu Vadisi köylerinin en önemli özelliği iklimler içerisinde mikro klima özelliğe sahip olmasıdır. Mikroklima özelliğinden dolayı burada yetişen ürünlerin ayrı bir damak zevki ve görünümü var. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de meyve turfandacılığıdır. Türkiye’nin ilk turfanda can eriği Silifke’nin Göksu Vadisi'nde çıkmakta ve Silifke’de üretimi yapılan eriğin de yüzde 70 potansiyeli Keben ve Sabak Mahallelerini içermektedir” diye konuştu.
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türkiye, mersin, silifke, erik, hasat

Can eriği hasadı başladı: Kilosu 20 ile 100 lira arasında alıcı buluyor

11:57 23.04.2023
© İHA / MURAT ŞENGİMersin'in Silifke ilçesinde Mart ayı başında örtü altında ilk çıktığında kilosu yaklaşık bn 500 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu, açıkta hasadın başlamasıyla boyuna ve kalitesine göre 20 ila 100 lira arasında satılıyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde Mart ayı başında örtü altında ilk çıktığında kilosu yaklaşık bn 500 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu, açıkta hasadın başlamasıyla boyuna ve kalitesine göre 20 ila 100 lira arasında satılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© İHA / MURAT ŞENGİ
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Mersin’in Silifke ilçesinde Mart ayı başında örtü altında ilk çıktığında kilosu yaklaşık bin 500 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu, açıkta hasadın başlamasıyla boyuna ve kalitesine göre 20 ila 100 lira arasında alıcı bulmaya başladı.
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar açık alanda hasadına başlanan eriklerin, Ankara ve İstanbul’a gönderildiğini söyledi. Kaynar, bölgede açıkta başlayan hasadın ilk olarak birkaç bahçede başladığını, bayram sonu itibari ile tam hasada başlanacağını söyledi. Erikler, Atayurt Mahallesi'nde bulunan halde özel olarak paketlendikten sonra Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere talebe göre Türkiye’nin değişik illerine gönderiliyor.
Nurettin Kaynar, can eriğinin açıkta hasadına başlanmasının ardından kilosunun boyuna ve kalitesine göre 20 ila 100 lira arasında satıldığını kaydetti. Bu yıl ilçe genelinde 800 dönüm arazide 8 bin ton erik hasadının yapılacağını ifade eden Kaynar, erik üretiminin Göksu Vadisi'nde Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde yapıldığını belirtti.
Silifke’de yetişen can eriğinin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzeti ile tüketiciler tarafından yoğun bir şekilde talep edildiğini vurgulayan Kaynar, eriğin getirisi dolayısıyla ilginin sürekli arttığını ve üretim alanının da buna bağlı olarak genişlediğini kaydetti.
Mayıs ayının ilk haftasında ihracatın açılacağını özellikle Rusya başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleri ve Türki cumhuriyetlere eriklerin gönderileceğini belirten Kaynar, “Göksu Vadisi köylerinin en önemli özelliği iklimler içerisinde mikro klima özelliğe sahip olmasıdır. Mikroklima özelliğinden dolayı burada yetişen ürünlerin ayrı bir damak zevki ve görünümü var. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de meyve turfandacılığıdır. Türkiye’nin ilk turfanda can eriği Silifke’nin Göksu Vadisi'nde çıkmakta ve Silifke’de üretimi yapılan eriğin de yüzde 70 potansiyeli Keben ve Sabak Mahallelerini içermektedir” diye konuştu.
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