https://sputniknews.com.tr/20230423/belarus-gucleri-nukleer-silah-tasiyabilen-rus-iskander-fuze-sistemiyle-ilgili-egitimlerini-1070081458.html
Belarus güçleri nükleer silah taşıyabilen Rus İskander füze sistemiyle ilgili eğitimlerini tamamladı
Belarus güçleri nükleer silah taşıyabilen Rus İskander füze sistemiyle ilgili eğitimlerini tamamladı
Belarus güçlerinin, ülkelerine yerleştirilen Rus İskander füze sisteminin kullanımı konusunda Rusya’da gördükleri eğitimi tamamladıkları belirtildi. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T16:30+0300
2023-04-23T16:30+0300
2023-04-23T16:30+0300
ukrayna krizi
belarus
iskender füzesi
eğitim
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Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, Belarus güçlerinin İskander sistemiyle ilgili Rusya’da gördükleri eğitimi tamamladıklarını söyledi. Belaruslu askerlerin eğitim sırasında, füze sistemini kullanıma hazır hâle getirme, bir yerden bir başkasına konuşlandırma ve fırlatma becerileri üstünde çalıştıkları kaydedildi.Belarus güçlerinin bununla beraber İskander sistemlerinin bakımı ve sisteme yüklenebilen taktik nükleer silahların kullanımına ilişkin de detaylı eğitimden geçtikleri belirtildi.
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belarus, iskender füzesi, eğitim
belarus, iskender füzesi, eğitim
Belarus güçleri nükleer silah taşıyabilen Rus İskander füze sistemiyle ilgili eğitimlerini tamamladı
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Belarus güçlerinin, ülkelerine yerleştirilen Rus İskander füze sisteminin kullanımı konusunda Rusya’da gördükleri eğitimi tamamladıkları belirtildi.
Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, Belarus güçlerinin İskander sistemiyle ilgili Rusya’da gördükleri eğitimi tamamladıklarını söyledi. Belaruslu askerlerin eğitim sırasında, füze sistemini kullanıma hazır hâle getirme, bir yerden bir başkasına konuşlandırma ve fırlatma becerileri üstünde çalıştıkları kaydedildi.
Belarus güçlerinin bununla beraber İskander sistemlerinin bakımı ve sisteme yüklenebilen taktik nükleer silahların kullanımına ilişkin de detaylı eğitimden geçtikleri belirtildi.