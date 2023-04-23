https://sputniknews.com.tr/20230423/belarus-gucleri-nukleer-silah-tasiyabilen-rus-iskander-fuze-sistemiyle-ilgili-egitimlerini-1070081458.html

Belarus güçleri nükleer silah taşıyabilen Rus İskander füze sistemiyle ilgili eğitimlerini tamamladı

Belarus güçleri nükleer silah taşıyabilen Rus İskander füze sistemiyle ilgili eğitimlerini tamamladı

Belarus güçlerinin, ülkelerine yerleştirilen Rus İskander füze sisteminin kullanımı konusunda Rusya’da gördükleri eğitimi tamamladıkları belirtildi. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T16:30+0300

2023-04-23T16:30+0300

2023-04-23T16:30+0300

ukrayna krizi

belarus

iskender füzesi

eğitim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104006/82/1040068296_0:11:1101:630_1920x0_80_0_0_39a285ffe29bdb5ccc30d4f2af1e9bce.jpg

Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, Belarus güçlerinin İskander sistemiyle ilgili Rusya’da gördükleri eğitimi tamamladıklarını söyledi. Belaruslu askerlerin eğitim sırasında, füze sistemini kullanıma hazır hâle getirme, bir yerden bir başkasına konuşlandırma ve fırlatma becerileri üstünde çalıştıkları kaydedildi.Belarus güçlerinin bununla beraber İskander sistemlerinin bakımı ve sisteme yüklenebilen taktik nükleer silahların kullanımına ilişkin de detaylı eğitimden geçtikleri belirtildi.

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, iskender füzesi, eğitim