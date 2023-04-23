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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230423/bbp-genel-baskani-destici-biz-bu-vatani-emlak-ofisinden-satin-almadik-1070090159.html
BBP Genel Başkanı Destici: Biz bu vatanı emlak ofisinden satın almadık
BBP Genel Başkanı Destici: Biz bu vatanı emlak ofisinden satın almadık
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Akyazı'da katıldığı açılış töreninde, "Biz bu vatanı emlak ofisinden satın almadık. Biz bu vatanı şehit kanları vererek... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T23:16+0300
2023-04-23T23:16+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa destici
fatih erbakan
cumhur ittifakı
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Sakarya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni yapıldı. Törende hazır bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Burada yaptığı konuşmada "Biz bu vatanı emlak ofisinden satın almadık" diyen BBP Lideri Destici ise "Biz bu vatanı şehit kanları vererek aldık. Birisi de benim, sizin, hepimizin, devletinin varlığına, ülkesinin bütünlüğüne, milletinin istiklaline ve istikbaline göz dikiyorsa canını vermeyi göze alacaktır. Bu vatanın birliğine, bu ülkenin bütünlüğüne, bu milletin birliğine göz diken kim olursa olsun bizler, vatanseverler, Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak onların hayallerini zindana çevirir, rüyalarını da kabusa çeviririz" şeklinde konuştu.'İnşallah ilk turda sizin oylarınızla seçeceğiz, seçtireceğiz ve 'devam' diyeceğiz'14 Mayıs'ın önemine dikkat çeken Destici, "Kıymetli kardeşlerim, 14 Mayıs'ta 2 seçimi birden yaşayacağız. Birincisi cumhurbaşkanlığı, ikinci sandıkta milletvekilliği seçimi. Birinci sandıkta bizim adayımız, sizin adayınız, Cumhur ittifakı adayı kim? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah ilk turda sizin oylarınızla seçeceğiz, seçtireceğiz ve 'devam' diyeceğiz. İkinci sandıkta milletvekili seçimi var. Önemli olan ne? Mecliste de Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu yine koruyacağız ve daha da artıracağız Allah'ın izniyle" diye konuştu.'İYİ Parti'nin Genel Başkanı Türk milliyetçisi değildir'Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Destici, şunları ifade etti:Seçim gününün yaklaştığına işaret eden Fatih Erbakan ise, "14 Mayıs'ta gerçekten de ülke olarak, millet olarak tarihi bir seçimi birlikte yaşayacağız. Bu seçimde 2 ana eksen oluşmuş durumda. Bunlardan bir tanesi sol, sosyalist, komünist, ateist ne kadar unsur varsa hepsinin bir araya geldiği 7'li masa. Hatta sadece bununla kalmamış. Daha da ileri götürmüşler. Her geçen gün bir PKK yöneticisinin, kurucusunun çıkıp yayınladığı videolarla, demeçlerle destek istediği bir 7'li masa karşımızda. Bu da yetmiyor, Fethullah Gülen örgütünün yurt dışına kaçmış olan yöneticileri her geçen gün daha da heyecanlı bir şekilde sayın Kılıçdaroğlu'na ve 7'li masaya oy istiyor. İşte daha birkaç gün evvel Alman basınında geniş yer bulacak şekilde PKK'lı terörist Cemil Bayık açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'na ve 7'li masaya destek istiyor. Ve bu 7'li masa çıkmış diyor ki; 'Ayasofya'nın cami yapılması yerinde bir hareket olmadı. Biz iktidar olursak Ayasofya'yı tekrarda müze olarak hizmete açacağız' diyor. İşte böyle bir 7'li masa. 'Biz HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla Millet İttifakı olarak kabul ettik' diyor. Ne var bu maddelerde? Özerklik var, yerinden yönetim var, eyalet sistemine geçiş var, Türkiye'nin bölünmesi ve parçalanması var. 'HDP'nin tutum belgesini kabul ettik' ne demek? Yine bu tutum belgesinin içerisinde Suriye'nin kuzeyindeki teröre karşı yapılan operasyonların durdurulması var, Suriye'nin kuzeyinin YPG'ye, PYD'ye, teröristlere teslim edilmesi var. 'Böyle bir tutum belgesini kabul ettik' diyen CHP ve 7'li masa var" dedi.''Yo, neden zarar versin, gayet doğal' diyor'Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
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mustafa destici, fatih erbakan, cumhur ittifakı
mustafa destici, fatih erbakan, cumhur ittifakı

BBP Genel Başkanı Destici: Biz bu vatanı emlak ofisinden satın almadık

23:16 23.04.2023
© İHAMustafa Destici
Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© İHA
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Akyazı'da katıldığı açılış töreninde, "Biz bu vatanı emlak ofisinden satın almadık. Biz bu vatanı şehit kanları vererek aldık. Bu vatanın birliğine göz diken kim olursa olsun Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak hayallerini zindana çeviririz" dedi.
Sakarya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni yapıldı. Törende hazır bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Burada yaptığı konuşmada "Biz bu vatanı emlak ofisinden satın almadık" diyen BBP Lideri Destici ise "Biz bu vatanı şehit kanları vererek aldık. Birisi de benim, sizin, hepimizin, devletinin varlığına, ülkesinin bütünlüğüne, milletinin istiklaline ve istikbaline göz dikiyorsa canını vermeyi göze alacaktır. Bu vatanın birliğine, bu ülkenin bütünlüğüne, bu milletin birliğine göz diken kim olursa olsun bizler, vatanseverler, Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak onların hayallerini zindana çevirir, rüyalarını da kabusa çeviririz" şeklinde konuştu.

'İnşallah ilk turda sizin oylarınızla seçeceğiz, seçtireceğiz ve 'devam' diyeceğiz'

14 Mayıs'ın önemine dikkat çeken Destici, "Kıymetli kardeşlerim, 14 Mayıs'ta 2 seçimi birden yaşayacağız. Birincisi cumhurbaşkanlığı, ikinci sandıkta milletvekilliği seçimi. Birinci sandıkta bizim adayımız, sizin adayınız, Cumhur ittifakı adayı kim? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah ilk turda sizin oylarınızla seçeceğiz, seçtireceğiz ve 'devam' diyeceğiz. İkinci sandıkta milletvekili seçimi var. Önemli olan ne? Mecliste de Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu yine koruyacağız ve daha da artıracağız Allah'ın izniyle" diye konuştu.

'İYİ Parti'nin Genel Başkanı Türk milliyetçisi değildir'

Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Destici, şunları ifade etti:
"Bakın 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Bütün Kürtleri terörist ilan ediyorlar' diyor. Ya Allah'tan kork. İnsan biraz utanır bunu söylerken. Kürtler bizim kardeşimiz. Biz hiçbir zaman ayrım yapmadık. Bizim düşmanımız PKK, bizim düşmanımız onun uzantısı HDP, YPG, PYD. Sen açıkça söyle, PKK senin düşman mı dostun mu? Yüreğin yetiyorsa ey Kılıçdaroğlu, çık 'PKK benim düşmanım. Onun uzantısı HDP benim düşmanım. Suriye'deki yapılanması YPG,PYD benim düşmanım' de. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsun çünkü onlarla iş birliği içerisindesin. Bakın gitti görüştü. Akşener ne dedi?; 'PKK eşittir HDP' Cumhurbaşkanı adayları PKK ile görüştü. HDP ile görüşmek PKK ile görüşmek demektir. Peki hanımefendi sesini çıkarabildi mi? Çıkaramadı. Kılıçdaroğlu'na 'Ne görüştün?' diye sorabildi mi? Soramadı? Sırrı Sakık söyledi; 'Ey Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri açıkla' dedi. Terörist Demirtaş'ı, Apo'yu, diğerlerini serbest bırakma sözü vermiş. Yerel yönetimler şartını kabul ederek, özerklik sözü vermiş. Peki bunları Sayın Akşener sorabiliyor mu? Soramıyor. Peki bunları soramayan ve cumhurbaşkanı adayı HDP ile PKK ile kol kola yürüyen birisi Türk milliyetçisi olabilir mi? Olamaz. Kıymetli kardeşlerim, dolayısıyla İYİ Parti'nin Genel Başkanı Türk milliyetçisi değildir, partisi Türk milliyetçilerin partisi değildir, milliyetçi bir parti değildir. Onlar çakma milliyetçiler, fason milliyetçiler. Gerçek milliyetçiler buradadır. Buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Seçim gününün yaklaştığına işaret eden Fatih Erbakan ise, "14 Mayıs'ta gerçekten de ülke olarak, millet olarak tarihi bir seçimi birlikte yaşayacağız. Bu seçimde 2 ana eksen oluşmuş durumda. Bunlardan bir tanesi sol, sosyalist, komünist, ateist ne kadar unsur varsa hepsinin bir araya geldiği 7'li masa. Hatta sadece bununla kalmamış. Daha da ileri götürmüşler. Her geçen gün bir PKK yöneticisinin, kurucusunun çıkıp yayınladığı videolarla, demeçlerle destek istediği bir 7'li masa karşımızda. Bu da yetmiyor, Fethullah Gülen örgütünün yurt dışına kaçmış olan yöneticileri her geçen gün daha da heyecanlı bir şekilde sayın Kılıçdaroğlu'na ve 7'li masaya oy istiyor. İşte daha birkaç gün evvel Alman basınında geniş yer bulacak şekilde PKK'lı terörist Cemil Bayık açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'na ve 7'li masaya destek istiyor. Ve bu 7'li masa çıkmış diyor ki; 'Ayasofya'nın cami yapılması yerinde bir hareket olmadı. Biz iktidar olursak Ayasofya'yı tekrarda müze olarak hizmete açacağız' diyor. İşte böyle bir 7'li masa. 'Biz HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla Millet İttifakı olarak kabul ettik' diyor. Ne var bu maddelerde? Özerklik var, yerinden yönetim var, eyalet sistemine geçiş var, Türkiye'nin bölünmesi ve parçalanması var. 'HDP'nin tutum belgesini kabul ettik' ne demek? Yine bu tutum belgesinin içerisinde Suriye'nin kuzeyindeki teröre karşı yapılan operasyonların durdurulması var, Suriye'nin kuzeyinin YPG'ye, PYD'ye, teröristlere teslim edilmesi var. 'Böyle bir tutum belgesini kabul ettik' diyen CHP ve 7'li masa var" dedi.

''Yo, neden zarar versin, gayet doğal' diyor'

Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanı adaylarına televizyon programlarında soruyorlar. 'Bu LGBT akımları Türk aile yapısına zarar verir mi sizce?' diyorlar. 'Yo, neden zarar versin. Gayet doğal' diyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından bir tanesi şuanda İstanbul Belediye Başkanı. Soruyorlar; 'Efendim, eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz?' diyorlar. 'Gayet doğal, herkesin kendi tercihi ama toplum hazır değil' diyor. Bunları bu aziz milletin, bu inançlı milletin oyuna ihtiyaç duyduklarında söyleyen, yarın bir gün Allah vermesin iktidar olduğunda neler yapmaz."

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