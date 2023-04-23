https://sputniknews.com.tr/20230423/bbp-genel-baskani-destici-biz-bu-vatani-emlak-ofisinden-satin-almadik-1070090159.html

BBP Genel Başkanı Destici: Biz bu vatanı emlak ofisinden satın almadık

BBP Genel Başkanı Destici: Biz bu vatanı emlak ofisinden satın almadık

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Akyazı'da katıldığı açılış töreninde, "Biz bu vatanı emlak ofisinden satın almadık. Biz bu vatanı şehit kanları vererek... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T23:16+0300

2023-04-23T23:16+0300

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2023 türkiye seçimleri

mustafa destici

fatih erbakan

cumhur ittifakı

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Sakarya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni yapıldı. Törende hazır bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Burada yaptığı konuşmada "Biz bu vatanı emlak ofisinden satın almadık" diyen BBP Lideri Destici ise "Biz bu vatanı şehit kanları vererek aldık. Birisi de benim, sizin, hepimizin, devletinin varlığına, ülkesinin bütünlüğüne, milletinin istiklaline ve istikbaline göz dikiyorsa canını vermeyi göze alacaktır. Bu vatanın birliğine, bu ülkenin bütünlüğüne, bu milletin birliğine göz diken kim olursa olsun bizler, vatanseverler, Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak onların hayallerini zindana çevirir, rüyalarını da kabusa çeviririz" şeklinde konuştu.'İnşallah ilk turda sizin oylarınızla seçeceğiz, seçtireceğiz ve 'devam' diyeceğiz'14 Mayıs'ın önemine dikkat çeken Destici, "Kıymetli kardeşlerim, 14 Mayıs'ta 2 seçimi birden yaşayacağız. Birincisi cumhurbaşkanlığı, ikinci sandıkta milletvekilliği seçimi. Birinci sandıkta bizim adayımız, sizin adayınız, Cumhur ittifakı adayı kim? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah ilk turda sizin oylarınızla seçeceğiz, seçtireceğiz ve 'devam' diyeceğiz. İkinci sandıkta milletvekili seçimi var. Önemli olan ne? Mecliste de Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu yine koruyacağız ve daha da artıracağız Allah'ın izniyle" diye konuştu.'İYİ Parti'nin Genel Başkanı Türk milliyetçisi değildir'Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Destici, şunları ifade etti:Seçim gününün yaklaştığına işaret eden Fatih Erbakan ise, "14 Mayıs'ta gerçekten de ülke olarak, millet olarak tarihi bir seçimi birlikte yaşayacağız. Bu seçimde 2 ana eksen oluşmuş durumda. Bunlardan bir tanesi sol, sosyalist, komünist, ateist ne kadar unsur varsa hepsinin bir araya geldiği 7'li masa. Hatta sadece bununla kalmamış. Daha da ileri götürmüşler. Her geçen gün bir PKK yöneticisinin, kurucusunun çıkıp yayınladığı videolarla, demeçlerle destek istediği bir 7'li masa karşımızda. Bu da yetmiyor, Fethullah Gülen örgütünün yurt dışına kaçmış olan yöneticileri her geçen gün daha da heyecanlı bir şekilde sayın Kılıçdaroğlu'na ve 7'li masaya oy istiyor. İşte daha birkaç gün evvel Alman basınında geniş yer bulacak şekilde PKK'lı terörist Cemil Bayık açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'na ve 7'li masaya destek istiyor. Ve bu 7'li masa çıkmış diyor ki; 'Ayasofya'nın cami yapılması yerinde bir hareket olmadı. Biz iktidar olursak Ayasofya'yı tekrarda müze olarak hizmete açacağız' diyor. İşte böyle bir 7'li masa. 'Biz HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla Millet İttifakı olarak kabul ettik' diyor. Ne var bu maddelerde? Özerklik var, yerinden yönetim var, eyalet sistemine geçiş var, Türkiye'nin bölünmesi ve parçalanması var. 'HDP'nin tutum belgesini kabul ettik' ne demek? Yine bu tutum belgesinin içerisinde Suriye'nin kuzeyindeki teröre karşı yapılan operasyonların durdurulması var, Suriye'nin kuzeyinin YPG'ye, PYD'ye, teröristlere teslim edilmesi var. 'Böyle bir tutum belgesini kabul ettik' diyen CHP ve 7'li masa var" dedi.''Yo, neden zarar versin, gayet doğal' diyor'Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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mustafa destici, fatih erbakan, cumhur ittifakı