https://sputniknews.com.tr/20230423/bakan-nebatiden-kilicdarogluna-tepki-halka-dogrulari-soylemeyenin-kim-oldugu-ortada-1070066743.html

Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na: Halka doğruları söylemeyenin kim olduğu ortada

Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na: Halka doğruları söylemeyenin kim olduğu ortada

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, "Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T00:06+0300

2023-04-23T00:06+0300

2023-04-23T00:19+0300

2023 türkiye seçimleri

nureddin nebati

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.Nebati, “Sayın Kılıçdaroğlu ipe sapa gelmez boş vaatlerle halka doğruları söylemeyenin asıl kim olduğu ortadadır. Hele hele halkımızın bu tür afaki sözlere kulak vereceğini zannetmek ne büyük aymazlıktır. Rasyonellikten tamamen uzak, eften püften bir mantığa dayanarak Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir” ifadelerini kullandı.'Biz boş vaatlerle değil, bu milletten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik'2002-2023 yılları arasında yabancı yatırımcı sayısında artışa dikkat çeken Nebati, “Veriler apaçık önümüzde duruyor. 1975-2001 arası ülkemize toplam doğrudan yabancı yatırım girişi 14 milyar dolar iken, 2002-2023 Şubat döneminde bu rakam 254,2 milyar dolardır. 14 milyar dolar nerede, 254 milyar dolar nerede! Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı firma sayısı da 2002’de bulunduğu 5 bin 600 seviyelerinden 2023 Ocak itibarıyla 79 bin 564’e çıkmıştır. Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla değil, bu milletten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik” diye ekledi.

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nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)