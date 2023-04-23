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https://sputniknews.com.tr/20230423/bakan-kurum-istanbulumuzun-39-ilcesini-bastan-asagiya-yenileyecegiz-1070089623.html
Bakan Kurum: İstanbul'umuzun 39 ilçesini baştan aşağıya yenileyeceğiz
Bakan Kurum: İstanbul'umuzun 39 ilçesini baştan aşağıya yenileyeceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tarihin en büyük dönüşüm kampanyasıyla birlikte İstanbul'umuzun 39 ilçesini baştan aşağıya... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
murat kurum
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kentsel dönüşüm
deprem
yenileme
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AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Murat Kurum, Ümraniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Etkinliğe Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.Bakan Kurum, konuşmasında İstanbul'da 48 millet bahçesi yapmakta olduklarını söyledi.81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapıldığını dile getiren Kurum, "Bugün 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün çocuklara armağan ettiği bayramdır. Sizler, bizim kıymetli varlıklarımızsınız, umudumuzsunuz, geleceğimizsiniz. Biz, her güzel işi sizler için yapıyoruz. Sizler için güzel bahçeler, parklar, meydanlar yapıyoruz. Daha iyi şartlarda okuyun diye 208 tane üniversitemizi şehirlerimize kazandırıyoruz" diye konuştu.Ümraniye'yi daha güvenli hale getirebilmek ve yeşil yapabilmek için tüm ekiplerle gece gündüz çalıştıklarını anlatan Kurum, geleceğe yönelik sağlıklı ve güvenli yuvalar inşa ettiklerini kaydetti.Kentsel dönüşüm kapsamında da çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Kurum, bir taraftan yeşil alanları artıracaklarını, bir taraftan sosyal konutlar üreteceklerini, bir taraftan da deprem dönüşümü yapacaklarını dile getirdi.Afet bölgesinde dün ilk konutları teslim ettiklerini anlatan Kurum, "Depremden 2.5 ay sonra 106 bin konutumuzun sözleşmelerini yaptık ve inşaatlarına başladık. Hızlı bir şekilde İstanbul'umuzun da 39 ilçesinde harıl harıl çalışmaya, dönüşüm yapmaya, şehrimizi güvenli hale getirmeye devam edeceğiz. Tarihin en büyük dönüşüm kampanyasıyla birlikte İstanbul’umuzun 39 ilçesini baştan aşağıya yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.Zeytinburnulu gençlerden yeni stat talebiBakan Kurum, daha sonra Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı.Millet bahçeleriyle ilgili videonun izletildiği buluşmada konuşan Kurum, bugün Türkiye'deki millet bahçelerinde 23 Nisan'ın kutlandığını söyledi.Alandakilerin "Zeytinburnu gençliği stat istiyor" şeklindeki talebine yanıt veren Kurum, "Nasıl Zeytinburnu'nda millet bahçesini yaptıysak Zeytinburnu Stadı'nı da belediyemizle birlikte yapıp teslim edeceğiz. Stadımız Zeytinburnu'na hayırlı olsun" dedi.Kurum, tek ideallerinin gençlere güzel bir Türkiye bırakmak ve güzel bir Zeytinburnu inşa etmek olduğuna dikkati çekerek, "Bu yolda genç kardeşlerimizle birlikte yol yürüyoruz. Genç kardeşlerimizin talepleri neyse bu konuları istişare ediyoruz. Yirmi bir yıldır da Sayın Cumhurbaşkanı'mız gençlerin fikir ve önerilerine ve bu manadaki yatırımlarına destek vermiştir" diye konuştu.Bakan Kurum, 14 Mayıs'ta çok kritik bir seçimin olduğunu vurgulayarak, "İnşallah 'Gençliğin Yüzyılı'nı sizler başlatacaksınız. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı'mızı Zeytinburnu'nda güçlü bir şekilde destekleyecek misiniz? Bizler de sizler için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gece gündüz çalışacağız, koşturacağız" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, üniversitede okuyan gençlerin cep telefonu ve bilgisayar alırken bir defaya mahsus vergi muafiyeti uygulanması ile Aile ve Gençlik Bankası Projesi'ne değinen Kurum, üniversitede okuyan gençlere 10 gigabit (GB) internet verileceğini kaydetti.Kurum, gençler için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını yaptıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
https://sputniknews.com.tr/20230423/tokiden-istanbulda-insa-edilecek-sosyal-konutlara-iliskin-aciklama-1070084491.html
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murat kurum, istanbul, kentsel dönüşüm, deprem, yenileme, bina
murat kurum, istanbul, kentsel dönüşüm, deprem, yenileme, bina

Bakan Kurum: İstanbul'umuzun 39 ilçesini baştan aşağıya yenileyeceğiz

23:11 23.04.2023
© AAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tarihin en büyük dönüşüm kampanyasıyla birlikte İstanbul'umuzun 39 ilçesini baştan aşağıya yenileyeceğiz" dedi.
AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Murat Kurum, Ümraniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Etkinliğe Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.
Bakan Kurum, konuşmasında İstanbul'da 48 millet bahçesi yapmakta olduklarını söyledi.
81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapıldığını dile getiren Kurum, "Bugün 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün çocuklara armağan ettiği bayramdır. Sizler, bizim kıymetli varlıklarımızsınız, umudumuzsunuz, geleceğimizsiniz. Biz, her güzel işi sizler için yapıyoruz. Sizler için güzel bahçeler, parklar, meydanlar yapıyoruz. Daha iyi şartlarda okuyun diye 208 tane üniversitemizi şehirlerimize kazandırıyoruz" diye konuştu.
Ümraniye'yi daha güvenli hale getirebilmek ve yeşil yapabilmek için tüm ekiplerle gece gündüz çalıştıklarını anlatan Kurum, geleceğe yönelik sağlıklı ve güvenli yuvalar inşa ettiklerini kaydetti.
Kentsel dönüşüm kapsamında da çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Kurum, bir taraftan yeşil alanları artıracaklarını, bir taraftan sosyal konutlar üreteceklerini, bir taraftan da deprem dönüşümü yapacaklarını dile getirdi.
Afet bölgesinde dün ilk konutları teslim ettiklerini anlatan Kurum, "Depremden 2.5 ay sonra 106 bin konutumuzun sözleşmelerini yaptık ve inşaatlarına başladık. Hızlı bir şekilde İstanbul'umuzun da 39 ilçesinde harıl harıl çalışmaya, dönüşüm yapmaya, şehrimizi güvenli hale getirmeye devam edeceğiz. Tarihin en büyük dönüşüm kampanyasıyla birlikte İstanbul’umuzun 39 ilçesini baştan aşağıya yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zeytinburnulu gençlerden yeni stat talebi

Bakan Kurum, daha sonra Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı.
Millet bahçeleriyle ilgili videonun izletildiği buluşmada konuşan Kurum, bugün Türkiye'deki millet bahçelerinde 23 Nisan'ın kutlandığını söyledi.
Alandakilerin "Zeytinburnu gençliği stat istiyor" şeklindeki talebine yanıt veren Kurum, "Nasıl Zeytinburnu'nda millet bahçesini yaptıysak Zeytinburnu Stadı'nı da belediyemizle birlikte yapıp teslim edeceğiz. Stadımız Zeytinburnu'na hayırlı olsun" dedi.
Kurum, tek ideallerinin gençlere güzel bir Türkiye bırakmak ve güzel bir Zeytinburnu inşa etmek olduğuna dikkati çekerek, "Bu yolda genç kardeşlerimizle birlikte yol yürüyoruz. Genç kardeşlerimizin talepleri neyse bu konuları istişare ediyoruz. Yirmi bir yıldır da Sayın Cumhurbaşkanı'mız gençlerin fikir ve önerilerine ve bu manadaki yatırımlarına destek vermiştir" diye konuştu.
Bakan Kurum, 14 Mayıs'ta çok kritik bir seçimin olduğunu vurgulayarak, "İnşallah 'Gençliğin Yüzyılı'nı sizler başlatacaksınız. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı'mızı Zeytinburnu'nda güçlü bir şekilde destekleyecek misiniz? Bizler de sizler için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gece gündüz çalışacağız, koşturacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, üniversitede okuyan gençlerin cep telefonu ve bilgisayar alırken bir defaya mahsus vergi muafiyeti uygulanması ile Aile ve Gençlik Bankası Projesi'ne değinen Kurum, üniversitede okuyan gençlere 10 gigabit (GB) internet verileceğini kaydetti.
Kurum, gençler için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını yaptıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gençlerimiz, bu projeye rekor sayıda başvuru yaptı. Gençlerimiz geleceğe umutla baksın diye bu kampanyayı düzenledik. Uygun şartlarda ev alabilmenizin önünü açtık. İlk defa 18 yaşındaki gençlerimiz TOKİ'mizden ev alabildi. İnşallah bu projeleri devam ettireceğiz. İstanbul'da 200 bin konutu yerinde, gönüllü, hızlı dönüştüreceğiz, bu sayede trafik sorununu çözeceğiz. Eksik otoparkları yapacağız, toplanma alanları ortaya çıkacak, yeşil alanlar çıkacak, okullar, parklar çıkacak. Bu sayede Zeytinburnu, yüzyılın en güzide ilçelerinden biri olacak."
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
TÜRKİYE
TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek sosyal konutlara ilişkin açıklama
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