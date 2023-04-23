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https://sputniknews.com.tr/20230423/alanyasporda-teknik-direktorluk-gorevine-omer-erdogan-getirildi-1070068276.html
Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi
Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T04:52+0300
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spor
alanyaspor
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Turuncu-yeşilli kulüple sözleşme imzalayan Ömer Erdoğan için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tören düzenlendi.Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, yollarını ayırdıkları teknik direktör Ersun Yanal ve ekibine Alanyaspor'a katkılarından dolayı teşekkür etti.Ömer Erdoğan ile anlaştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Kendisiyle bu sene ve gelecek sene dahil olmak üzere anlaşmış durumdayız. İnşallah Corendon Alanyaspor ve hocam için hayırlısı olur. Kendisine 'Hoş geldiniz' diyoruz. Ömer hocamız, Alanyaspor'a değer katacaktır. Alanyaspor'umuzu daha yukarılara taşıyabilecek bir hoca olduğuna inanıyoruz. Daha önce yaptığı işler zaten ortada. Bizim kulübümüze de faydalı olacak. Hem hocamız hem de Alanyaspor'umuz için hayırlı olsun" diye konuştu.'Alanyaspor, yarışmacı bir takım'Turuncu-yeşilli ekibin yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ise kulüp başkanı Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine kendisini bu göreve layık gördükleri ve bu şansı verdikleri için teşekkür etti.Kulüp yönetiminin son yıllarda futbol anlamında ülkeye verdiği katkıya değinen Erdoğan, "Alanyaspor, yarışmacı bir takım. Aynı zamanda çoğu kulüp için bir örnek yönetim tarzı var. Burada değerli oyuncular, Türk futboluna kazandırılmış. Burada oyuncuların gelişimi devam ettirildiği gibi ekonomik anlamda da kulübe çok ciddi paralar kazandırılmış. Bu anlamda kulübümüzü örnek alabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Erdoğan, daha önce sezon sonuna kadar herhangi bir takımı çalıştırmayı düşünmediğini belirterek, şunları kaydetti: "Alanyaspor'dan önce de arayan ve teklifte bulunan kulüpler oldu ama Alanyaspor başkanımız arayınca gerçekten heyecanlandım. Daha önce çalıştığım kulüplerle buraya deplasmana geldiğimde, bu kulübün işleyişi ve yönetimiyle ilgili son yıllarda özellikle elde ettikleri başarıların tesadüf olmadığını gördüm. Benim de burada hedefim, inşallah ekibim ve futbolcu kardeşlerimle çok çalışarak Alanyaspor'un özellikle son iki sezonda elde ettiği başarıların devamını getirmek. Ayrıca burada kendi gelişimimi de devam ettirip, oyuncu geliştirmeye katkı sağlamak istiyorum. Umarım Alanyaspor'u hak ettiği yerlere taşımak bizlere nasip olur."Ligde sezon sonuna yaklaşıldığını dile getiren Erdoğan, "Şu an Alanyaspor'un bulunduğu noktanın bu kulübe, camiaya, kadroya yakışmadığına inanıyorum. Ama futbol içerisinde maalesef zaman zaman böyle sıkıntılar oluyor. Biz bundan sonra bu 6 maçlık periyotta inşallah kulübü çok güvenilir bir yere taşıyarak sezonu tamamlamak istiyoruz. Aynı zamanda yönetimimizle beraber yeni sezon hazırlıklarımızı yapacağız" diye konuştu.Erdoğan, ligde oynayacakları ilk maç olan HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasına odaklandıklarını ifade ederek, güzel bir başlangıç yapmak istediklerini vurguladı.'6 maçın hepsine talibiz'Oyun sistemiyle ilgili soru üzerine Erdoğan, sezonun bitme noktasındaki süreçte iyi oyundan çok sonuç odaklı olacaklarını aktardı.Çok riskli bir bölgede bulunduklarının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ligdeki alt grupta yer alan takımlar, sürekli bir yarışın içinde. Bu takımların ligde kalma umutlarını devam ettirmesi, bize ister istemez bir mesaj veriyor. Bu mesaj da her puanın, her maçın çok önemli olduğudur. Biz de bu 6 maçın hepsine talibiz. Yenmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Futbola bakış açım hep pozitif. Amacımız, hücum futbolu, futbolcu kardeşlerimin maç oynarken keyif alması, aynı zamanda izleyen seyircilerimizin bundan keyif alıp, takımlarıyla gurur duymasını sağlamak. Bizim için şu an en önemli nokta iyi sonuç almak. Bir an önce o puanları toplayıp, o tehlikeli bölgeye yaklaşmadan orta sıralara çıkıp, sezonu iyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor."
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alanyaspor, ömer erdoğan
alanyaspor, ömer erdoğan

Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi

04:52 23.04.2023
© AAÖmer Erdoğan
Ömer Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© AA
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.
Turuncu-yeşilli kulüple sözleşme imzalayan Ömer Erdoğan için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tören düzenlendi.
Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, yollarını ayırdıkları teknik direktör Ersun Yanal ve ekibine Alanyaspor'a katkılarından dolayı teşekkür etti.
Ömer Erdoğan ile anlaştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Kendisiyle bu sene ve gelecek sene dahil olmak üzere anlaşmış durumdayız. İnşallah Corendon Alanyaspor ve hocam için hayırlısı olur. Kendisine 'Hoş geldiniz' diyoruz. Ömer hocamız, Alanyaspor'a değer katacaktır. Alanyaspor'umuzu daha yukarılara taşıyabilecek bir hoca olduğuna inanıyoruz. Daha önce yaptığı işler zaten ortada. Bizim kulübümüze de faydalı olacak. Hem hocamız hem de Alanyaspor'umuz için hayırlı olsun" diye konuştu.

'Alanyaspor, yarışmacı bir takım'

Turuncu-yeşilli ekibin yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ise kulüp başkanı Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine kendisini bu göreve layık gördükleri ve bu şansı verdikleri için teşekkür etti.
Kulüp yönetiminin son yıllarda futbol anlamında ülkeye verdiği katkıya değinen Erdoğan, "Alanyaspor, yarışmacı bir takım. Aynı zamanda çoğu kulüp için bir örnek yönetim tarzı var. Burada değerli oyuncular, Türk futboluna kazandırılmış. Burada oyuncuların gelişimi devam ettirildiği gibi ekonomik anlamda da kulübe çok ciddi paralar kazandırılmış. Bu anlamda kulübümüzü örnek alabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, daha önce sezon sonuna kadar herhangi bir takımı çalıştırmayı düşünmediğini belirterek, şunları kaydetti: "Alanyaspor'dan önce de arayan ve teklifte bulunan kulüpler oldu ama Alanyaspor başkanımız arayınca gerçekten heyecanlandım. Daha önce çalıştığım kulüplerle buraya deplasmana geldiğimde, bu kulübün işleyişi ve yönetimiyle ilgili son yıllarda özellikle elde ettikleri başarıların tesadüf olmadığını gördüm. Benim de burada hedefim, inşallah ekibim ve futbolcu kardeşlerimle çok çalışarak Alanyaspor'un özellikle son iki sezonda elde ettiği başarıların devamını getirmek. Ayrıca burada kendi gelişimimi de devam ettirip, oyuncu geliştirmeye katkı sağlamak istiyorum. Umarım Alanyaspor'u hak ettiği yerlere taşımak bizlere nasip olur."
Ligde sezon sonuna yaklaşıldığını dile getiren Erdoğan, "Şu an Alanyaspor'un bulunduğu noktanın bu kulübe, camiaya, kadroya yakışmadığına inanıyorum. Ama futbol içerisinde maalesef zaman zaman böyle sıkıntılar oluyor. Biz bundan sonra bu 6 maçlık periyotta inşallah kulübü çok güvenilir bir yere taşıyarak sezonu tamamlamak istiyoruz. Aynı zamanda yönetimimizle beraber yeni sezon hazırlıklarımızı yapacağız" diye konuştu.
Erdoğan, ligde oynayacakları ilk maç olan HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasına odaklandıklarını ifade ederek, güzel bir başlangıç yapmak istediklerini vurguladı.

'6 maçın hepsine talibiz'

Oyun sistemiyle ilgili soru üzerine Erdoğan, sezonun bitme noktasındaki süreçte iyi oyundan çok sonuç odaklı olacaklarını aktardı.
Çok riskli bir bölgede bulunduklarının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ligdeki alt grupta yer alan takımlar, sürekli bir yarışın içinde. Bu takımların ligde kalma umutlarını devam ettirmesi, bize ister istemez bir mesaj veriyor. Bu mesaj da her puanın, her maçın çok önemli olduğudur. Biz de bu 6 maçın hepsine talibiz. Yenmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Futbola bakış açım hep pozitif. Amacımız, hücum futbolu, futbolcu kardeşlerimin maç oynarken keyif alması, aynı zamanda izleyen seyircilerimizin bundan keyif alıp, takımlarıyla gurur duymasını sağlamak. Bizim için şu an en önemli nokta iyi sonuç almak. Bir an önce o puanları toplayıp, o tehlikeli bölgeye yaklaşmadan orta sıralara çıkıp, sezonu iyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor."
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