Ağabeyini uykusunda öldürdü: Boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı

Kocaeli'de meydana gelen olayda Emre Torun ağabeyi Murat Can Torun'u uyurken öldürdü. Polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre... 23.04.2023

türkiye

kocaeli

cinayet

ağabey

Kocaeli’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Emre Torun ile abisi Murat Can Torun arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında evden çıkan Emre T. sabah saatlerinde tekrardan adrese geldi. Uyuyan ağabeyi Murat Can Torun'u bıçaklayarak öldüren Emre Torun daha sonra evden kaçtı.Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre Torun şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre Torun gözaltına alındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Can Torun'u olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktıCinayet gerçekleştiği anda kardeşlerin babasının markette alışveriş yapmaya gittiği, annenin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Emre Torun çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Emre Torun'un abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

