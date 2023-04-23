https://sputniknews.com.tr/20230423/15-yasindaki-surucu-park-halindeki-tira-carpti-1-olu-3-yarali-1070068922.html

15 yaşındaki sürücü park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

15 yaşındaki sürücü park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, sürücüyle beraber 2'si ağır 3 kişi... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T05:33+0300

2023-04-23T05:33+0300

2023-04-23T05:33+0300

türkiye

izmir

buca

trafik kazası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070068754_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09de0a98701aff5beb86e5efef11e7c7.jpg

Kaza dün saat 22.30 sıralarında İsmail Sivri Bulvarı Otokent C Kapısı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.A. idaresindeki 34 JBY 42 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan tıra çarptıktan sonra kontrolden çıktı.Savrulan otomobilin içerisinde buluna Şerife Önen, H.Ö. ve H.Ö.'nün annesi P.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede Şerife Önen'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Önen'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, meydana gelen kazada yaralanan 4 yaşındaki H.Ö. ile annesi P.Ö. ve 15 yaşındaki araç sürücüsü S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hafif yaralanan araç sürücüsü S.A. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınırken, H.Ö. ve annesi P.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

izmir

buca

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, buca, trafik kazası