https://sputniknews.com.tr/20230422/zelenskiyden-rus-siyasi-partilerine-yaptirim-1070058920.html

Zelenskiy’den Rus siyasi partilerine yaptırım

Zelenskiy’den Rus siyasi partilerine yaptırım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus siyasi partileri ve Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na yaptırım uyguladı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T19:08+0300

2023-04-22T19:08+0300

2023-04-22T19:08+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

rusya

yaptırım

birleşik rusya partisi

rusya federasyonu komünist partisi

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, aralarında Birleşik Rusya ve Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin de olduğu bir dizi Rus siyasi partisi ve kuruluşlarına yaptırım uyguladı. İlgili kararnameler Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin internet sitesinde yayınlandı.Belgede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin 22 Nisan 2023 tarihli ‘Kişisel özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasına’ ilişkin kararın Ukrayna Anayasası'nın 107. maddesi uyarınca alındığı kaydedildi.Birleşik Rusya Partisi, Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Rusya Liberal Demokrat Partisi, Yeni İnsanlar Partisi, Adil Rusya-Yurtseverler-Gerçek İçin partisinin yanı sıra Rusya Merkez Seçim Komisyonu gibi tüzel kişilikler yaptırımlar kapsamına alındı.

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vladimir zelenskiy, rusya, yaptırım, birleşik rusya partisi, rusya federasyonu komünist partisi