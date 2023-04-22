https://sputniknews.com.tr/20230422/yunanistan-basbakani-micotakis-cumhurbaskanindan-parlamentoyu-feshetmesini-istedi-1070048338.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, cumhurbaşkanından parlamentoyu feshetmesini istedi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, cumhurbaşkanından parlamentoyu feshetmesini istedi
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’yla bir araya gelerek hükümetin dört yıllık görev süresinin yakında sona ermesi... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T12:56+0300
2023-04-22T12:56+0300
2023-04-22T12:57+0300
dünya
yunanistan
kiryakos miçotakis
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Miçotakis, “Parlamentonun feshedilmesi ve genel seçimin dört hafta sonra 21 Mayıs’ta yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararını size iletiyorum. Anayasa bunu öngörüyor” diye konuştu.Vatandaşların, hükümetin tüm dönemini değerlendirme ve önümüzdeki dört yıl boyunca kimin iktidarda olacağına karar verme fırsatına sahip olacağını Miçotakis, “Parlamentoyu fesheden kararname bu gece yayınlanacak ve yarından itibaren resmen 21 Mayıs için geri sayım başlayacak” ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Sakelaropulu da isteğe destek vererek, “Ülke menfaati için sakin bir seçim dönemi geçirmemizi diliyorum” dedi.Böylece Yunanistan’da resmi seçim dönemi başlamış oldu.
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yunanistan, kiryakos miçotakis
yunanistan, kiryakos miçotakis
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, cumhurbaşkanından parlamentoyu feshetmesini istedi
12:56 22.04.2023 (güncellendi: 12:57 22.04.2023) Abone ol
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’yla bir araya gelerek hükümetin dört yıllık görev süresinin yakında sona ermesi nedeniyle parlamentoyu feshetmesini ve genel seçimlerin 21 Mayıs’ta yapılmasına onay vermesini istedi.
Miçotakis, “Parlamentonun feshedilmesi ve genel seçimin dört hafta sonra 21 Mayıs’ta yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararını size iletiyorum. Anayasa bunu öngörüyor” diye konuştu.
Vatandaşların, hükümetin tüm dönemini değerlendirme ve önümüzdeki dört yıl boyunca kimin iktidarda olacağına karar verme fırsatına sahip olacağını Miçotakis, “Parlamentoyu fesheden kararname bu gece yayınlanacak ve yarından itibaren resmen 21 Mayıs için geri sayım başlayacak” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Sakelaropulu da isteğe destek vererek, “Ülke menfaati için sakin bir seçim dönemi geçirmemizi diliyorum” dedi.
Böylece Yunanistan’da resmi seçim dönemi başlamış oldu.