https://sputniknews.com.tr/20230422/yapay-zeka-sohbet-robotu-chatgpt-rekor-maliyete-ulasti-1070047646.html

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT rekor maliyete ulaştı

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT rekor maliyete ulaştı

Yapay zeka sohbet robotlarının giderek popülerlik kazanması diğer tarafta maliyetleri arttırmaya başladı. Sadece ChatGPT’nin maliyeti pek çok platformun... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T12:22+0300

2023-04-22T12:22+0300

2023-04-22T12:22+0300

chatgpt

yaşam

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Teknoloji dünyasını kasıp kavuran ChatGPT ve benzeri yapay zeka sohbet robotu akımı yatırımları da arttırmış durumda. Özellikle Nvidia ağırlıklı yapay zeka hızlandırıcılarına yoğun talep var ancak maliyetler de artıyor. Yapılan analizlere göre ChatGPT hizmetinin sürdürülmesi günlük ortalama 700 bin dolarlık bir maliyet çıkarıyor. Donanım Haber'in makalesine göre, bu da aylık olarak 21 milyon dolar civarında bir maliyet anlamına geliyor. Genelde bu yüksek rakamlar farklı hizmetler sunan platformlarda görülür ancak ChatGPT’nin sadece sohbet robotu olması da diğer bir ilginç konu.Oluşan maliyet ChatGPT-3 modeli tabanlı hesaplanmış. ChatGPT-4 modelinin devreye girmesiyle bu rakam daha da artabilir. Nvidia H100 hızlandırıcılarının stok sıkıntısı nedeniyle karaborsaya düşmüş olması da diğer bir sorun. Analiz sadece ChatGPT odaklı olsa da benzer yapay zeka robotlarını işletmek de yüksek maliyetler gerektirecek.

https://sputniknews.com.tr/20230422/ilk-kez-dunya-disi-bir-gezegende-bugune-kadar-kesfedilmis-en-agir-element-bulundu-1070046806.html

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chatgpt, yapay zeka, maliyet, teknoloji, internet, dolar, makale, bilim, bilgisayar