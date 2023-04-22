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Vucic’den AB'nin Sırpların Kosova seçimlerini boykotuna ilişkin açıklamalarına sert tepki
Vucic’den AB'nin Sırpların Kosova seçimlerini boykotuna ilişkin açıklamalarına sert tepki
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, AB yetkililerinin Kosova'nın kuzeyinde düzenlenecek yerel seçimlerin Sırplar tarafından boykot edilmesiyle ilgili açıklmalarına... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T19:17+0300
2023-04-22T19:17+0300
dünya
aleksandr vucic
sırbistan
kosova
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, AB yetkililerinin Kosova'nın kuzeyinde 23 Nisan'da düzenlenecek yerel seçimlerin Sırplar tarafından boykot edilmesiyle ilgili açıklmalarına sert yanıt verdi.Vucic, “Sırp Listesinin ve Sırpların seçimlere katılmamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Peter Stano’nun (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü) açıklamasını duyunca şaşırdım ve dehşete kapıldım. Şu ana kadar Priştine yarafından organize edilen 4-5 farklı seçime katıldık. Sırp Toplulukları Cemiyeti kuruluncaya kadar bu seçimlerden herhangi birine katılmamalıydık” dedi.Vucic, Kosovalı Sırpların seçimleri boykot etmesinde sadece Priştine’nin değil, aynı zamanda Brüksel Anlaşmasının uygulanmasının ve özerklik haklarına sahip Sırp Toplulukları Cemiyetinin kurulmasının garantörü olan AB’nin de sorumlu olduğunu belirterek, "Belgenin altına imza attılar, Catherine Ashton (eski AB Yüksek Temsilcisi) imzaladı ama uygulanmadı. Ancak onlara göre 9.5 yıllık sürede her fırsatta uygulanan baskı, korkutma ve zorbalıktan yine Sırplar suçlu. Birkaç gün önce Strpce yakınlarında iki çocuk Jovanovic'i (taksi şoförü) öldürmeye çalıştı ve bu koşullarda seçimlere mi katılacağız?” diye konuştu.Vucic, 13 Nisan'da Kosovalı Sırplarla yaptığı görüşmenin ardından boykota desteğini açıklayarak, Kosova'nın kuzeyinde oluşacak yeni yerel yönetimlerin yüzde 2 oranındaki Arnavutlar tarafından seçileceği için meşru saymayacaklarını ifade etmişti.
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aleksandr vucic, sırbistan, kosova
aleksandr vucic, sırbistan, kosova

Vucic’den AB'nin Sırpların Kosova seçimlerini boykotuna ilişkin açıklamalarına sert tepki

19:17 22.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, AB yetkililerinin Kosova'nın kuzeyinde düzenlenecek yerel seçimlerin Sırplar tarafından boykot edilmesiyle ilgili açıklmalarına sert tepki gösterdi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, AB yetkililerinin Kosova'nın kuzeyinde 23 Nisan'da düzenlenecek yerel seçimlerin Sırplar tarafından boykot edilmesiyle ilgili açıklmalarına sert yanıt verdi.
Vucic, “Sırp Listesinin ve Sırpların seçimlere katılmamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Peter Stano’nun (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü) açıklamasını duyunca şaşırdım ve dehşete kapıldım. Şu ana kadar Priştine yarafından organize edilen 4-5 farklı seçime katıldık. Sırp Toplulukları Cemiyeti kuruluncaya kadar bu seçimlerden herhangi birine katılmamalıydık” dedi.
Vucic, Kosovalı Sırpların seçimleri boykot etmesinde sadece Priştine’nin değil, aynı zamanda Brüksel Anlaşmasının uygulanmasının ve özerklik haklarına sahip Sırp Toplulukları Cemiyetinin kurulmasının garantörü olan AB’nin de sorumlu olduğunu belirterek, "Belgenin altına imza attılar, Catherine Ashton (eski AB Yüksek Temsilcisi) imzaladı ama uygulanmadı. Ancak onlara göre 9.5 yıllık sürede her fırsatta uygulanan baskı, korkutma ve zorbalıktan yine Sırplar suçlu. Birkaç gün önce Strpce yakınlarında iki çocuk Jovanovic'i (taksi şoförü) öldürmeye çalıştı ve bu koşullarda seçimlere mi katılacağız?” diye konuştu.
Vucic, 13 Nisan'da Kosovalı Sırplarla yaptığı görüşmenin ardından boykota desteğini açıklayarak, Kosova'nın kuzeyinde oluşacak yeni yerel yönetimlerin yüzde 2 oranındaki Arnavutlar tarafından seçileceği için meşru saymayacaklarını ifade etmişti.
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