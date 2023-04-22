https://sputniknews.com.tr/20230422/usakta-parkinson-hastasi-karisini-olduren-kisi-intihar-etti-1070056129.html
Uşak'ta Parkinson hastası karısını öldüren kişi intihar etti
Uşak'ta Parkinson hastası karısını öldüren kişi intihar etti
Uşak'ın Eşme ilçesinde Parkinson hastası karısını öldüren kişi aynı tüfekle intihar etti. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T17:31+0300
2023-04-22T17:31+0300
2023-04-22T17:31+0300
yaşam
parkinson hastalığı
cinayet
uşak
eşme
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Alınan bilgiye göre, Poslu köyünde ikamet eden Alattin Mandal, Parkinson hastası yatalak eşi Ayşe Mandal'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.Alattin Mandal ardından aynı tüfekle intihar etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Mandal çiftinin cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
uşak
eşme
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parkinson hastalığı, cinayet, uşak, eşme
parkinson hastalığı, cinayet, uşak, eşme
Uşak'ta Parkinson hastası karısını öldüren kişi intihar etti
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Uşak'ın Eşme ilçesinde Parkinson hastası karısını öldüren kişi aynı tüfekle intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Poslu köyünde ikamet eden Alattin Mandal, Parkinson hastası yatalak eşi Ayşe Mandal'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.
Alattin Mandal ardından aynı tüfekle intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Mandal çiftinin cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.