https://sputniknews.com.tr/20230422/usakta-parkinson-hastasi-karisini-olduren-kisi-intihar-etti-1070056129.html

Uşak'ta Parkinson hastası karısını öldüren kişi intihar etti

Uşak'ta Parkinson hastası karısını öldüren kişi intihar etti

Uşak'ın Eşme ilçesinde Parkinson hastası karısını öldüren kişi aynı tüfekle intihar etti. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T17:31+0300

2023-04-22T17:31+0300

2023-04-22T17:31+0300

yaşam

parkinson hastalığı

cinayet

uşak

eşme

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Alınan bilgiye göre, Poslu köyünde ikamet eden Alattin Mandal, Parkinson hastası yatalak eşi Ayşe Mandal'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.Alattin Mandal ardından aynı tüfekle intihar etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Mandal çiftinin cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

uşak

eşme

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parkinson hastalığı, cinayet, uşak, eşme