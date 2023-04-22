https://sputniknews.com.tr/20230422/tusiaddan-23-nisan-mesaji-adil-ve-cevreci-bir-gelecegin-insasi-icin-calismaya-devam-edecegiz-1070050256.html

TÜSİAD'dan 23 Nisan mesajı: Adil ve çevreci bir geleceğin inşası için çalışmaya devam edeceğiz

TÜSİAD'dan 23 Nisan mesajı: Adil ve çevreci bir geleceğin inşası için çalışmaya devam edeceğiz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken tüm... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T13:37+0300

2023-04-22T13:37+0300

2023-04-22T13:37+0300

dünya

tüsiad

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

açıklama

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TÜSİAD'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin yapılan açıklamada, iş dünyasının çocukların eğitimi, sağlığı ve mutluluğunu esas alan gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir geleceğin inşası için var gücüyle çalışmaya devam edeceği vurgulandı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve müreffeh gelecek ülküsünün yapı taşını oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıldönümünü kutluyor, geleceğimizin inşasında çocukların mutluluğunu temel alarak bu önemli günü onlara armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyetimizin kurucu kuşaklarını saygı ve minnetle anıyoruz. Çocuklara armağan edilmiş olan bugün demokratik, laik, sosyal hukuk devleti anlayışında hayat bulan değerleri yaşatma ve yeni nesillere aktarma sorumluluğumuzu da hatırlatıyor.Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında kalkınma hikayemizin; eğitimli, sağlıklı, değer yaratan, fırsat eşitliğiyle hayallerini gerçekleştirme imkânına erişen, mutlu ve özgür nesiller üzerine kurulacağına inanıyoruz.Bu doğrultuda çocuk yoksulluğu, çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik gibi toplumsal yaralar ve bunlara sebep olan koşullarla kararlılıkla mücadele edilmesi; depremin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinde çocukların yüksek yararını temel alan politika ve adımların en kapsayıcı şekilde hayata geçirilmesi de kritik önem taşıyor. İş dünyası olarak çocukların eğitimi, sağlığı ve mutluluğunu esas alan gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir geleceğin inşası için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

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Sputnik Türkiye

tüsiad, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, açıklama