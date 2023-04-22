https://sputniknews.com.tr/20230422/turkiye-sudandaki-vatandaslarini-yarin-tahliye-edecek-1070065038.html

Türkiye, Sudan'daki vatandaşlarını yarın tahliye edecek

Türkiye, Sudan'daki vatandaşlarını yarın tahliye edecek

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T23:09+0300

2023-04-22T23:09+0300

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dünya

hartum

sudan

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Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Sudan genelinde devam etmekte olan çatışmalar ışığında yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın yarın (23 Nisan Pazar) kara yoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize tahliye edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Vatandaşların toplanma ve hareket noktası olarak kayıtlı iki merkezin belirlendiği bildirilen açıklamada, "1. Yer: Rotana, Al Salaam Otel (Hareket Saati: 06.00), 2. Yer: Nur Camii, Kafuri (Hareket Saati: 06.30), 3. Yer: Wad Medeni (Hareket Saati: 7:30) Bu aşamada tahliye olmak isteyen vatandaşlarımızın belirtilen saatlerde toplanma noktalarında hazır bulunmaları, Büyükelçiliğimiz Whatsapp gruplarını ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri önemle duyurulur" denildi

hartum

sudan

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