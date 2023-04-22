https://sputniknews.com.tr/20230422/teksasta-yuk-treni-raylardaki-araci-bicti-1070059825.html
Teksas’ta yük treni raylardaki aracı biçti
Teksas’ta yük treni raylardaki aracı biçti
ABD’nin Teksas eyaletinde hızla gelen bir yük treni, savrulduğu raylarda sürücüsünün terk ettiği pikap aracı ezdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T19:45+0300
2023-04-22T19:45+0300
2023-04-22T19:48+0300
dünya
teksas
yük
yük treni
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ABD’nin Texas eyaletine bağlı Odessa şehrinde minivan bir araçla çarpışan pikap araç, tren raylarına savruldu. Sürücü araçtan çıkarken, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ettiği sırada hızla gelen bir yük treni, raylardaki pikap araca çarptı. Araç hurdaya dönerken, o anlar kaza yerinde çekim yapan ekiplerin kamerasına yansıdı.
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teksas, yük, yük treni
Teksas’ta yük treni raylardaki aracı biçti
19:45 22.04.2023 (güncellendi: 19:48 22.04.2023) Abone ol
ABD’nin Teksas eyaletinde hızla gelen bir yük treni, savrulduğu raylarda sürücüsünün terk ettiği pikap aracı ezdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ABD’nin Texas eyaletine bağlı Odessa şehrinde minivan bir araçla çarpışan pikap araç, tren raylarına savruldu.
Sürücü araçtan çıkarken, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ettiği sırada hızla gelen bir yük treni, raylardaki pikap araca çarptı.
Araç hurdaya dönerken, o anlar kaza yerinde çekim yapan ekiplerin kamerasına yansıdı.