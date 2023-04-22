https://sputniknews.com.tr/20230422/teksasta-yuk-treni-raylardaki-araci-bicti-1070059825.html

Teksas’ta yük treni raylardaki aracı biçti

Teksas’ta yük treni raylardaki aracı biçti

ABD’nin Teksas eyaletinde hızla gelen bir yük treni, savrulduğu raylarda sürücüsünün terk ettiği pikap aracı ezdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

teksas

yük

yük treni

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ABD’nin Texas eyaletine bağlı Odessa şehrinde minivan bir araçla çarpışan pikap araç, tren raylarına savruldu. Sürücü araçtan çıkarken, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ettiği sırada hızla gelen bir yük treni, raylardaki pikap araca çarptı. Araç hurdaya dönerken, o anlar kaza yerinde çekim yapan ekiplerin kamerasına yansıdı.

teksas

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teksas, yük, yük treni