https://sputniknews.com.tr/20230422/suudi-arabistan-sudandaki-vatandaslarini-tahliye-ediyor-1070049825.html

Suudi Arabistan, Sudan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Suudi Arabistan, Sudan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Suudi Arabistan, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'daki vatandaşlarını ve dost ülkelerin diplomatlarını... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T13:22+0300

2023-04-22T13:22+0300

2023-04-22T13:22+0300

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sudan

sudan egemenlik konseyi

hızlı destek güçleri (rsf)

çatışma

suudi arabistan

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, çatışmaların yaşandığı Sudan'da ikamet eden vatandaşların ve bazı dost ülkelerin misyonlarında görevli kişilerin Suudi Arabistan'a tahliyesine başlandığı belirtildi.Tahliye talimatının Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiği aktarıldı.Açıklamada söz konusu 'dost ülkeler' hakkında detay verilmedi.Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaSudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çatışmalarda en az 300 kişi hayatı kaybetti.HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik 'insani' ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.

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sudan, sudan egemenlik konseyi, hızlı destek güçleri (rsf), çatışma, suudi arabistan