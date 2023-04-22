https://sputniknews.com.tr/20230422/silahini-temizlerken-annesini-vurdu-1070042175.html
Silahını temizlerken annesini vurdu
Silahını temizlerken annesini vurdu
Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T05:28+0300
2023-04-22T05:28+0300
2023-04-22T05:28+0300
türkiye
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bafra
silah
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Samsun'un Bafra ilçesinde Bünyamin A. evde silahını temizlerken annesi Hatice A.'yı vurdu.Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hatice A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerine kısa sürede gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bünyamin A.'yı olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı.Soruşturma sürüyor.
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samsun, bafra, silah
Silahını temizlerken annesini vurdu
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Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu.
Samsun'un Bafra ilçesinde Bünyamin A. evde silahını temizlerken annesi Hatice A.'yı vurdu.
Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hatice A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine kısa sürede gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bünyamin A.'yı olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı.