https://sputniknews.com.tr/20230422/silahini-temizlerken-annesini-vurdu-1070042175.html

Silahını temizlerken annesini vurdu

Silahını temizlerken annesini vurdu

Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

samsun

bafra

silah

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Samsun'un Bafra ilçesinde Bünyamin A. evde silahını temizlerken annesi Hatice A.'yı vurdu.Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hatice A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerine kısa sürede gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bünyamin A.'yı olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı.Soruşturma sürüyor.

türkiye

samsun

bafra

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samsun, bafra, silah