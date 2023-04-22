https://sputniknews.com.tr/20230422/savunma-sanayii-baskani-demir-yerli-ve-milli-ilk-helikopter-motorumuz-gokbeyi-ucurdu-1070049098.html

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz, Gökbey’i uçurdu

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz, Gökbey’i uçurdu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün test uçuşunda ilk özgün helikopter Gökbey'i uçurduğunu bildirdi. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T13:05+0300

2023-04-22T13:05+0300

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türkiye

ismail demir

savunma sanayii başkanı ismail demir

gökbey

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey, milli helikopter motoru TEI-TS1400 ile havalandı.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşı! Aziz Milletimize de bir bayram hediyesi! Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY’i uçurdu. Mühendislerimizin ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.

türkiye

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ismail demir, savunma sanayii başkanı ismail demir, gökbey