https://sputniknews.com.tr/20230422/rusya-abd-akkuyuya-yakit-aktarma-torenini-bozmak-istiyor-1070058485.html
Rusya: ABD, Akkuyu’ya yakıt aktarma törenini bozmak istiyor
Rusya: ABD, Akkuyu’ya yakıt aktarma törenini bozmak istiyor
Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, ABD’nin, Zaporojye NGS’deki teknolojilerinden bahsederek Akkuyu NGS’ye nükleer... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T18:56+0300
2023-04-22T18:56+0300
2023-04-22T18:56+0300
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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ABD’nin, Zaporojye nükleer güç santralindeki (NGS) teknolojilerinin ‘dokunulmaz’ olduğu yönündeki açıklamalarının, santal çalışanları üzerindeki psikolojik baskının yeni aşaması olduğunu kaydeden Karçaa, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Bu meselenin başka bir yönü de var. 27 Nisan’da nükleer yakıt aktarılacağı Türkiye’de son derece önemli bir tören bekliyoruz. Birileri bu olayı gölgelemek ve sinirimizle oynamak istiyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın, NGS yapımı alanında çok büyük aktör olduğunu anımsatan Karçaa, ABD’nin Zaporojye NGS’deki teknolojileriyle ilgili açıklamasının, 'ABD’nin, böylesine kaba ve küstahça eylemlerle rakibini piyasadan çıkarma yöntemi' olduğunu kaydetti.CNN, ABD Enerji Bakanlığı Nükleer Yayılmayı Önleme Politikası Direktörü Andrea Ferkile’nin Rus nükleer enerji ajansı Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihaçev’e mektubunda, Zaporojye NGS’nin “ABD menşeili nükleer teknik veriler içerdiğini” bildirmişti. Bu teknolojinin ihracatının ABD hükümetinin sıkı kontrolünde olduğunu belirten Ferkile, Rusya’ya bu nükleer teknolojilere dokunmama çağrısında bulunmuştu.Rus uzmanlar, söz konusu teknolojilerin, Zaporojye NGS’nin bazı ünitelerinde Westinghouse şirketinin nükleer yakıtının işlenmesiyle ilgili olduğunu ve Rus nükleer uzmanlarının bu kodlara ihtiyaç duymadığını kaydetmişti.
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rusya, abd, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
rusya, abd, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
Rusya: ABD, Akkuyu’ya yakıt aktarma törenini bozmak istiyor
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Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa, ABD’nin, Zaporojye NGS’deki teknolojilerinden bahsederek Akkuyu NGS’ye nükleer yakıt aktarma törenini gölgede bırakmaya çalıştığını belirtti.
ABD’nin, Zaporojye nükleer güç santralindeki (NGS) teknolojilerinin ‘dokunulmaz’ olduğu yönündeki açıklamalarının, santal çalışanları üzerindeki psikolojik baskının yeni aşaması olduğunu kaydeden Karçaa, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Bu meselenin başka bir yönü de var. 27 Nisan’da nükleer yakıt aktarılacağı Türkiye’de son derece önemli bir tören bekliyoruz. Birileri bu olayı gölgelemek ve sinirimizle oynamak istiyor” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, NGS yapımı alanında çok büyük aktör olduğunu anımsatan Karçaa, ABD’nin Zaporojye NGS’deki teknolojileriyle ilgili açıklamasının, 'ABD’nin, böylesine kaba ve küstahça eylemlerle rakibini piyasadan çıkarma yöntemi' olduğunu kaydetti.
CNN, ABD Enerji Bakanlığı Nükleer Yayılmayı Önleme Politikası Direktörü Andrea Ferkile’nin Rus nükleer enerji ajansı Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihaçev’e mektubunda, Zaporojye NGS’nin “ABD menşeili nükleer teknik veriler içerdiğini” bildirmişti. Bu teknolojinin ihracatının ABD hükümetinin sıkı kontrolünde olduğunu belirten Ferkile, Rusya’ya bu nükleer teknolojilere dokunmama çağrısında bulunmuştu.
Rus uzmanlar, söz konusu teknolojilerin, Zaporojye NGS’nin bazı ünitelerinde Westinghouse şirketinin nükleer yakıtının işlenmesiyle ilgili olduğunu ve Rus nükleer uzmanlarının bu kodlara ihtiyaç duymadığını kaydetmişti.