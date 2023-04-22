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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Özgür Özel, Adıyaman'da yaşananları anlattı: 'Bir hazırlık var orada' denildi
Özgür Özel, Adıyaman'da yaşananları anlattı: 'Bir hazırlık var orada' denildi
Adıyaman'da 21 Nisan Cuma günü CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaşanan saldırı girişimlerini anlatan CHP... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T12:54+0300
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2023 türkiye seçimleri
özgür özel
adıyaman
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV'de, Adıyaman'da yaşananları anlattı.Deprem bölgesindeki ziyaretlerinden söz eden Özel şunları söyledi: "Halen daha mezar taşı olmayan, numaralarla defnedilmiş vatandaşlarımızın olduğu yere gitmek istedik. Oraya gittik. O sırada güvenlik amirimiz bana ve Engin Özkoç başkanımıza '7-8 kişilik bir grup var. Bizimle birlikte giriş yaptılar, bizi takip ediyorlar' dediler. Sayın genel başkanın hep söylediği bir şey var. 'Arkadaşlar şiddet içermedikten sonra demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Biz eleştirdiğimiz gibi eleştirilebiliriz' der. O yüzden de biz bir saldırı olmadıktan sonra herhangi bir şey yapmamalarını söyledik.'Kılıçdaroğlu, 'bu kişinin kimliğini ifşa etmeyin' dedi'İsimleri belli olmayan kişilerin defnedildiği yere gittik. O bölümde beraberimizde bulunan bir hoca ile birlikte dua okundu. Fatiha çağrısında bulunulduğu sırada o bizimle birlikte arkamızdan gelen, tam kameraların açısına giren 5-6 kişilik gruptan bir kişi o sözü söyledi. Adıyamanlılardan tepki gösteren oldu. 'Yapmayın etmeyin' dedik. Hatta Genel Başkanın 'İstiyorsa gelsin ben okuyayım Fatiha'yı' diye mırıldandığını duyduk. Genel başkan 'Lütfen bir şey söylemeyin. Bu kişinin kimliğini ifşa etmeyin' dedi. Daha sonra da Halil İbrahim Sofrası'na gittik.'Türbede bir hazırlık var denildi'En son türbe ziyareti vardı. Gittiğimizde yine benzer uyarı geldi. 'Bir hazırlık var orada' denildi. Hatta aracımızın gireceği yere molozlar konulmuş. Biz türbeye gittik, duamızı okuduk. Genel başkanımız arabaya bindi o sırada arkadan laf atmalar oldu. Adıyaman İl Örgütümüzden gençler o yöne ilerlediler. Yatıştırmaya gayret gösterdik.Bizim değerlendirmemiz şudur. Kemal bey bir helalleşme sürecini olgunlukla ve karşılık görerek sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı Alevi videosu 100 milyon -dünyada böyle bir görüntülenme olmadığı söyleniyor- izlenmiş bir tweet attı. Bu toplumun tüm kesimlerinden olumlu, çok ciddi karşılık görmüş ve gündemin çok pozitif seyrettiği bir yerde birilerinin karnı ağrımış. Bundan rahatsız olmuşlar. Bugünkü iki ima da aynı şey. Ne ima ettiklerinin farkındayım ama bu milletin vicdanından dönüyor bu işte. Bu toplum kucaklaşmak istiyor. Orada özel görevlendirilmiş provokatörlerin orada söylediği birkaç söz bizim motivasyonumuzu kırmaz.Sadece ve sadece şunu istiyoruz. 14 Mayıs günü baharı bekleyen herkesin sabırlı olması lazım. Bu olumlu havadan rahatsız oluyorlar."
https://sputniknews.com.tr/20230421/kilicdaroglundan-bu-fatiha-bilmiyor-ki-sozlerine-yanit-hakkim-varsa-helal-ettim--1070016965.html
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özgür özel, adıyaman, kemal kılıçdaroğlu
özgür özel, adıyaman, kemal kılıçdaroğlu

Özgür Özel, Adıyaman'da yaşananları anlattı: 'Bir hazırlık var orada' denildi

12:54 22.04.2023 (güncellendi: 13:02 22.04.2023)
© AAÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
© AA
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Adıyaman'da 21 Nisan Cuma günü CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaşanan saldırı girişimlerini anlatan CHP Grup Başkanvekili Özel, 7-8 kişilik bir grubun şehre girişten itibaren CHP heyetini takip ettiğini söyledi. Özel, 14 Mayıs günü baharı bekleyen herkesin sabırlı olması gerektiğini kaydetti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV'de, Adıyaman'da yaşananları anlattı.

Deprem bölgesindeki ziyaretlerinden söz eden Özel şunları söyledi: "Halen daha mezar taşı olmayan, numaralarla defnedilmiş vatandaşlarımızın olduğu yere gitmek istedik. Oraya gittik. O sırada güvenlik amirimiz bana ve Engin Özkoç başkanımıza '7-8 kişilik bir grup var. Bizimle birlikte giriş yaptılar, bizi takip ediyorlar' dediler. Sayın genel başkanın hep söylediği bir şey var. 'Arkadaşlar şiddet içermedikten sonra demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Biz eleştirdiğimiz gibi eleştirilebiliriz' der. O yüzden de biz bir saldırı olmadıktan sonra herhangi bir şey yapmamalarını söyledik.

'Kılıçdaroğlu, 'bu kişinin kimliğini ifşa etmeyin' dedi'

İsimleri belli olmayan kişilerin defnedildiği yere gittik. O bölümde beraberimizde bulunan bir hoca ile birlikte dua okundu. Fatiha çağrısında bulunulduğu sırada o bizimle birlikte arkamızdan gelen, tam kameraların açısına giren 5-6 kişilik gruptan bir kişi o sözü söyledi. Adıyamanlılardan tepki gösteren oldu. 'Yapmayın etmeyin' dedik. Hatta Genel Başkanın 'İstiyorsa gelsin ben okuyayım Fatiha'yı' diye mırıldandığını duyduk. Genel başkan 'Lütfen bir şey söylemeyin. Bu kişinin kimliğini ifşa etmeyin' dedi. Daha sonra da Halil İbrahim Sofrası'na gittik.

'Türbede bir hazırlık var denildi'

En son türbe ziyareti vardı. Gittiğimizde yine benzer uyarı geldi. 'Bir hazırlık var orada' denildi. Hatta aracımızın gireceği yere molozlar konulmuş. Biz türbeye gittik, duamızı okuduk. Genel başkanımız arabaya bindi o sırada arkadan laf atmalar oldu. Adıyaman İl Örgütümüzden gençler o yöne ilerlediler. Yatıştırmaya gayret gösterdik.
Bizim değerlendirmemiz şudur. Kemal bey bir helalleşme sürecini olgunlukla ve karşılık görerek sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı Alevi videosu 100 milyon -dünyada böyle bir görüntülenme olmadığı söyleniyor- izlenmiş bir tweet attı. Bu toplumun tüm kesimlerinden olumlu, çok ciddi karşılık görmüş ve gündemin çok pozitif seyrettiği bir yerde birilerinin karnı ağrımış. Bundan rahatsız olmuşlar. Bugünkü iki ima da aynı şey. Ne ima ettiklerinin farkındayım ama bu milletin vicdanından dönüyor bu işte. Bu toplum kucaklaşmak istiyor. Orada özel görevlendirilmiş provokatörlerin orada söylediği birkaç söz bizim motivasyonumuzu kırmaz.
Sadece ve sadece şunu istiyoruz. 14 Mayıs günü baharı bekleyen herkesin sabırlı olması lazım. Bu olumlu havadan rahatsız oluyorlar."
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bu Fatiha bilmiyor ki’ sözlerine yanıt: Hakkım varsa helal ettim
Dün, 14:51
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