https://sputniknews.com.tr/20230422/novak-enerji-kaynaklari-icin-odemeleri-ulusal-para-birimleri-uzerinden-yapmaya-devam-edecegiz-1070050635.html

Novak: Enerji kaynakları için ödemeleri ulusal para birimleri üzerinden yapmaya devam edeceğiz

Novak: Enerji kaynakları için ödemeleri ulusal para birimleri üzerinden yapmaya devam edeceğiz

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, enerji kaynakları ticaretinde artık neredeyse yalnızca ulusal para birimlerine geçtiklerini belirterek bu eğilimin... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T13:45+0300

2023-04-22T13:45+0300

2023-04-22T13:45+0300

ekonomi

enerji

aleksandr novak

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Novak, Rus medyasına açıklamasında, “Eğilim, doların veya euro’nun daha az kullanılması yönünde çok değişti. Bu para birimleriyle ilgili yaşanan sorunlar bağlamında, ödemelerde neredeyse sadece ulusal para birimlerine geçiyoruz. Bu anlamda yuana talep var, rubleye de talep var. Bu eğilim devam ettirilecek” ifadesini kullandı.Doğalgazda ve kısmen petrolde yuan ve rubleye geçildiğini söyleyen Novak, “Ulusal para birimleri üzerinden ticareti geliştirmeye devam edeceğiz” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230411/macaristan-ek-rus-dogalgaz-sevkiyatiyla-ilgili-anlasmaya-vardik-1069533367.html

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enerji, aleksandr novak