https://sputniknews.com.tr/20230422/msb-3-pkkli-terorist-hava-harekatiyla-etkisiz-hale-getirildi-1070047679.html
MSB: 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesine hava harekâtı düzenlendiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "3 PKK'lı terörist... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T12:18+0300
2023-04-22T12:18+0300
2023-04-22T12:19+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı
pençe kilit operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
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milli savunma bakanlığı, pençe kilit operasyonu
milli savunma bakanlığı, pençe kilit operasyonu
MSB: 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
12:18 22.04.2023 (güncellendi: 12:19 22.04.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesine hava harekâtı düzenlendiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.