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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230422/milli-savunma-bakani-akar-son-4-gunde-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-21-oldu-1070056758.html
Milli Savunma Bakanı Akar: Son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu
Milli Savunma Bakanı Akar: Son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biraz önce bir haber daha aldık. Üç terörist Zap'ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son 4 günde etkisiz... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T17:37+0300
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2023 türkiye seçimleri
hulusi akar
terörist
zap
mehmetçik
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AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerini ziyaret etti.İncesu'da vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Akar, 6 Şubat depremlerinden dolayı buruk bir bayram yaşandığını belirterek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.Bölgede yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Akar, ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşın yanına koşan Mehmetçiğin, depremin yanı sıra terörle mücadelesinin de kararlılıkla devam ettiğini anlattı.Büyük ve güçlü Türkiye için hep beraber çalıştıklarını bildiren Akar, milleti layık olduğu seviyeye çıkarmak için Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri tek tek yok ederek yürümeye devam ettiklerini dile getirdi.Bu yürüyüşün, en başta terör aracılığıyla durdurulmak istendiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:Bakan Akar, "Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, bunlara ne verirse versinler bizi durduramayacaklar, durmayacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli savunma sanayisinde önemli noktalara gelindiğini ifade eden Akar, "Kimseye muhtaç olmamak, ülkemizin, milletimizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için TSK'nın ihtiyacı olan temel malzemeleri, ihtiyaçları yerli ve milli olarak karşılamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'PKK emperyalistlerin elinde bir araç''Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu' söyleyen Akar, "Terör örgütü PKK emperyalistlerin elinde bir araç. Türkiye'yi durdurmak için kullanılan bir araç. Biz bunu yok etmekte kararlıyız. 'Girilemez' denilen yerlere girdik, 'Çıkılamaz' denilen yerlere çıktık. Sonuna kadar da devam edeceğiz." dedi.''Teröristler bir otobüse binmiş…'14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Bazıları teröristlere vaatlerde bulunuyor: 'Terör elebaşını çıkaracağız', 'Operasyonları durduracağız' diyorlar. Ne diyorsunuz?" diye alandakilere sordu. Alandakilerden "Hayır" yanıtını alan Akar, şöyle devam etti:Vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Akar, "Ben artık İncesuluyum" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230422/msb-3-pkkli-terorist-hava-harekatiyla-etkisiz-hale-getirildi-1070047679.html
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hulusi akar, terörist, zap, mehmetçik
hulusi akar, terörist, zap, mehmetçik

Milli Savunma Bakanı Akar: Son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu

17:37 22.04.2023 (güncellendi: 17:48 22.04.2023)
© İHA / ALİ GÖÇ-AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
© İHA / ALİ GÖÇ-
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biraz önce bir haber daha aldık. Üç terörist Zap'ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu" dedi.
AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerini ziyaret etti.
İncesu'da vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Akar, 6 Şubat depremlerinden dolayı buruk bir bayram yaşandığını belirterek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
Bölgede yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Akar, ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşın yanına koşan Mehmetçiğin, depremin yanı sıra terörle mücadelesinin de kararlılıkla devam ettiğini anlattı.
Büyük ve güçlü Türkiye için hep beraber çalıştıklarını bildiren Akar, milleti layık olduğu seviyeye çıkarmak için Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri tek tek yok ederek yürümeye devam ettiklerini dile getirdi.
Bu yürüyüşün, en başta terör aracılığıyla durdurulmak istendiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:
"Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçik aslanlar gibi teröristleri kazdıkları çukurlara gömdü, gömmeye devam ediyor. Biraz önce bir haber daha aldık. Üç terörist Zap'ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu. İnşallah hudutlarımızın, milletimizin güvenliğini sağlayana kadar bu mücadele devam edecek. Bu konuda azimli, kararlı ve buna da muktediriz."
Bakan Akar, "Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, bunlara ne verirse versinler bizi durduramayacaklar, durmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli savunma sanayisinde önemli noktalara gelindiğini ifade eden Akar, "Kimseye muhtaç olmamak, ülkemizin, milletimizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için TSK'nın ihtiyacı olan temel malzemeleri, ihtiyaçları yerli ve milli olarak karşılamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'PKK emperyalistlerin elinde bir araç'

'Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu' söyleyen Akar, "Terör örgütü PKK emperyalistlerin elinde bir araç. Türkiye'yi durdurmak için kullanılan bir araç. Biz bunu yok etmekte kararlıyız. 'Girilemez' denilen yerlere girdik, 'Çıkılamaz' denilen yerlere çıktık. Sonuna kadar da devam edeceğiz." dedi.

''Teröristler bir otobüse binmiş…'

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Bazıları teröristlere vaatlerde bulunuyor: 'Terör elebaşını çıkaracağız', 'Operasyonları durduracağız' diyorlar. Ne diyorsunuz?" diye alandakilere sordu. Alandakilerden "Hayır" yanıtını alan Akar, şöyle devam etti:
"Çok şükür Mehmetçik teröristleri kazdıkları çukurlara gömüyor. Yaklaşan seçim bir zihniyet meselesi. Bizim yıllarca şehitler vererek elde ettiğimiz kazanımları yok etmek istiyorlar. Bu milletin ferasetinin buna müsaade etmeyeceğine inanıyoruz. Teröristler bir otobüse binmiş, yanlarına da HDP binmiş. Millet İttifakı da arkaya oturmuş hep birlikte gidiyorlar. Bu otobüse müsaade etmeyeceğiz. Bu millet buna müsaade etmez. Daha önce bizlerle beraber düşünenler, yürüyenler de maalesef bunlarla beraber hareket ediyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Bir koltuk için değer mi? Fikirlerinden, düşüncelerinden, tarihlerinden vazgeçiyorlar. Yazıklar olsun. Buna bu millet müsaade etmeyecek. Bu anlayışla bakacağız. Bu konuda herkesin şuurlu, şehitlerimizin kanlarına saygılı olması ve şehit ailelerinin duygularına hürmet etmesi lazım."
Vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Akar, "Ben artık İncesuluyum" ifadesini kullandı.
© İHA / ALİ GÖÇ-AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, alandakilerle bayramlaştı.
AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, alandakilerle bayramlaştı.
© İHA / ALİ GÖÇ-
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
TÜRKİYE
MSB: 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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