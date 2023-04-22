https://sputniknews.com.tr/20230422/milli-savunma-bakani-akar-son-4-gunde-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-21-oldu-1070056758.html

Milli Savunma Bakanı Akar: Son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu

Milli Savunma Bakanı Akar: Son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biraz önce bir haber daha aldık. Üç terörist Zap'ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son 4 günde etkisiz... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T17:37+0300

2023-04-22T17:37+0300

2023-04-22T17:48+0300

2023 türkiye seçimleri

hulusi akar

terörist

zap

mehmetçik

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AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerini ziyaret etti.İncesu'da vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Akar, 6 Şubat depremlerinden dolayı buruk bir bayram yaşandığını belirterek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.Bölgede yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Akar, ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşın yanına koşan Mehmetçiğin, depremin yanı sıra terörle mücadelesinin de kararlılıkla devam ettiğini anlattı.Büyük ve güçlü Türkiye için hep beraber çalıştıklarını bildiren Akar, milleti layık olduğu seviyeye çıkarmak için Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri tek tek yok ederek yürümeye devam ettiklerini dile getirdi.Bu yürüyüşün, en başta terör aracılığıyla durdurulmak istendiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:Bakan Akar, "Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, bunlara ne verirse versinler bizi durduramayacaklar, durmayacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli savunma sanayisinde önemli noktalara gelindiğini ifade eden Akar, "Kimseye muhtaç olmamak, ülkemizin, milletimizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için TSK'nın ihtiyacı olan temel malzemeleri, ihtiyaçları yerli ve milli olarak karşılamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'PKK emperyalistlerin elinde bir araç''Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu' söyleyen Akar, "Terör örgütü PKK emperyalistlerin elinde bir araç. Türkiye'yi durdurmak için kullanılan bir araç. Biz bunu yok etmekte kararlıyız. 'Girilemez' denilen yerlere girdik, 'Çıkılamaz' denilen yerlere çıktık. Sonuna kadar da devam edeceğiz." dedi.''Teröristler bir otobüse binmiş…'14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Bazıları teröristlere vaatlerde bulunuyor: 'Terör elebaşını çıkaracağız', 'Operasyonları durduracağız' diyorlar. Ne diyorsunuz?" diye alandakilere sordu. Alandakilerden "Hayır" yanıtını alan Akar, şöyle devam etti:Vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Akar, "Ben artık İncesuluyum" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230422/msb-3-pkkli-terorist-hava-harekatiyla-etkisiz-hale-getirildi-1070047679.html

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