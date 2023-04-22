https://sputniknews.com.tr/20230422/mhk-duyurdu-bazi-hakem-ve-var-hakemlerine-gorev-verilmeyecek-1070060475.html

MHK duyurdu: Bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmeyecek

MHK duyurdu: Bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmeyecek

Merkez Hakem Kurulu'ndan "Bazı hakemlere görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır" açıklaması yapıldı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

mhk

merkez hakem kurulu (mhk)

hakem

video yardımcı hakem (var)

var

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada, "Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır. Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir" ifadeleri kullanıldı.

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2023

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türkiye futbol federasyonu (tff), mhk, merkez hakem kurulu (mhk), hakem, video yardımcı hakem (var), var