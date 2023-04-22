https://sputniknews.com.tr/20230422/meteorolojiden-16-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1070061853.html

Meteoroloji'den 16 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 16 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Samsun, Amasya, Giresun, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara ve Konya'da yarın gök gürültülü... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T21:10+0300

2023-04-22T21:10+0300

2023-04-22T21:13+0300

türkiye

iç anadolu bölgesi

yozgat

sivas

tokat

ordu

samsun

amasya

meteoroloji genel müdürlüğü

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İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karadeniz'in orta kesimleri ve yurdun batı bölgesinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın 12.00-23.00 saatlerinde kuzey kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Yozgat, Sivas), Orta Karadeniz (Ordu ve Tokat illeri, Samsun ve Amasya'nın doğusu) ile Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Yurdun batı bölgelerinde yarın 12.00-20.00 saatlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle ve akşamın ilk saatlerinde İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur) ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

türkiye

iç anadolu bölgesi

yozgat

sivas

tokat

ordu

samsun

amasya

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iç anadolu bölgesi, yozgat, sivas, tokat, ordu, samsun, amasya, meteoroloji genel müdürlüğü