https://sputniknews.com.tr/20230422/meral-aksener-iktidara-geldigimizde-kandilin-basina-ne-gelecek-hep-beraber-gorecegiz-1070065793.html
Meral Akşener: İktidara geldiğimizde Kandil'in başına ne gelecek hep beraber göreceğiz
Meral Akşener: İktidara geldiğimizde Kandil'in başına ne gelecek hep beraber göreceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizden terörist, teröristin yanında duran çıkmaz. Bizden Kandil'le ahbaplık eden hiç çıkmaz. İktidara geldiğimizde... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T23:31+0300
2023-04-22T23:31+0300
2023-04-22T23:33+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
terörist
kandil
elmadağ
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
recep tayyip erdoğan
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İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Meral Akşener, Elmadağ'da konuştu.CHP ve İYİ Parti'nin yan yana gelerek Millet İttifakı'nı 31 Mart'ta yerel seçimlere taşıdığını ve 11 büyükşehir belediyesini, Millet İttifakı'nın kazanmasının sağlandığını söyleyen Akşener, "Meral Akşener'in kişisel olarak buradan 1 kuruşluk ister maddi ister manevi şahsi faydası olduysa Allah buradan gitmeyi nasip etmesin ama Türkiye'ye çok büyük fayda oldu" değerlendirmesini yaptı.'Diyanet'i kuran Atatürk'ümüz, oraya uzanan eli kırarım ben'Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Muhalefet Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracakmış" sözlerine ilişkin, "Diyanet'i kuran Atatürk'ümüz, oraya uzanan eli kırarım ben. Senelerdir Diyanet'le uğraşan sizsiniz. Tarikatlara ve cemaatlere vermek için gayret eden sizsiniz. İçine atadığınız adamlar yanlış olabilir, kurum bizim, Atatürk'ümüzün" ifadelerini kullandı.Birleşe birleşe kazanacaklarını, fitneye kulaklarının kapalı olacağını, birbirlerine inanacaklarını anlatan Meral Akşener, "Bizden terörist, teröristin yanında duran çıkmaz. Bizden Kandil'le ahbaplık eden hiç çıkmaz. İktidara geldiğimizde Kandil'in başına ne gelecek hep beraber göreceğiz" diye konuştu.
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meral akşener, terörist, kandil, elmadağ, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, recep tayyip erdoğan
meral akşener, terörist, kandil, elmadağ, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, recep tayyip erdoğan
Meral Akşener: İktidara geldiğimizde Kandil'in başına ne gelecek hep beraber göreceğiz
23:31 22.04.2023 (güncellendi: 23:33 22.04.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizden terörist, teröristin yanında duran çıkmaz. Bizden Kandil'le ahbaplık eden hiç çıkmaz. İktidara geldiğimizde Kandil'in başına ne gelecek hep beraber göreceğiz" dedi.
İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Meral Akşener, Elmadağ'da konuştu.
CHP ve İYİ Parti'nin yan yana gelerek Millet İttifakı'nı 31 Mart'ta yerel seçimlere taşıdığını ve 11 büyükşehir belediyesini, Millet İttifakı'nın kazanmasının sağlandığını söyleyen Akşener, "Meral Akşener'in kişisel olarak buradan 1 kuruşluk ister maddi ister manevi şahsi faydası olduysa Allah buradan gitmeyi nasip etmesin ama Türkiye'ye çok büyük fayda oldu" değerlendirmesini yaptı.
'Diyanet'i kuran Atatürk'ümüz, oraya uzanan eli kırarım ben'
Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Muhalefet Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracakmış" sözlerine ilişkin, "Diyanet'i kuran Atatürk'ümüz, oraya uzanan eli kırarım ben. Senelerdir Diyanet'le uğraşan sizsiniz. Tarikatlara ve cemaatlere vermek için gayret eden sizsiniz. İçine atadığınız adamlar yanlış olabilir, kurum bizim, Atatürk'ümüzün" ifadelerini kullandı.
Birleşe birleşe kazanacaklarını, fitneye kulaklarının kapalı olacağını, birbirlerine inanacaklarını anlatan Meral Akşener, "Bizden terörist, teröristin yanında duran çıkmaz. Bizden Kandil'le ahbaplık eden hiç çıkmaz. İktidara geldiğimizde Kandil'in başına ne gelecek hep beraber göreceğiz" diye konuştu.