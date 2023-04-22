https://sputniknews.com.tr/20230422/kuzey-kibrista-maras-bolgesini-1-milyon-kisi-ziyaret-etti-1070043253.html
Kuzey Kıbrıs'ta Maraş bölgesini 1 milyon kişi ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs'ta Maraş bölgesini 1 milyon kişi ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa ilçesinde yer alan ve Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T09:45+0300
2023-04-22T09:45+0300
2023-04-22T09:46+0300
yaşam
kuzey kıbrıs
maraş
ziyaret
kapalı maraş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/08/1042995247_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_d2420170523700465bbe5eb25e6371b5.jpg
Maraş'ın açık kısmını gezenlerin sayısının 1 milyona ulaşması sebebiyle düzenlenen törene Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.Programda Maraş'ı ziyaret eden 1 milyonuncu kişi olan Fevzi-Özlem Bingöl çiftine, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından takdir ve ziyaretçi belgeleri verilerek kitap hediye edildi.Törende konuşma yapan Tatar, Maraş'ın, açıldığı günden beri ilgi odağı olduğunu belirterek günlük 2 bin ziyaretçi çeken bölgenin Gazimağusa'ya önemli turistik ve ekonomik katkı sağladığını kaydetti.Maraş'ın açılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli desteği olduğunu hatırlatan Tatar, bunun için Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.Maraş'ın Gazimağusa için büyük değer taşıdığını vurgulayan Tatar, "Maraş'ta bundan sonra da yeni alanların açılması temennimizdir. Maraş sosyal konut yapılması projesiyle gündemde. Dolayısıyla bölgeye ilgi artarak devam ediyor. Bölgenin ülkenin parlayan yıldızı olacağına inancımız tam." diye konuştu.
kuzey kıbrıs
maraş
kapalı maraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/08/1042995247_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_da2b93226365c947d4af1e7a1444e157.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kıbrıs, maraş, ziyaret, kapalı maraş
kuzey kıbrıs, maraş, ziyaret, kapalı maraş
Kuzey Kıbrıs'ta Maraş bölgesini 1 milyon kişi ziyaret etti
09:45 22.04.2023 (güncellendi: 09:46 22.04.2023) Abone ol
Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa ilçesinde yer alan ve Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı.
Maraş'ın açık kısmını gezenlerin sayısının 1 milyona ulaşması sebebiyle düzenlenen törene Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda Maraş'ı ziyaret eden 1 milyonuncu kişi olan Fevzi-Özlem Bingöl çiftine, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından takdir ve ziyaretçi belgeleri verilerek kitap hediye edildi.
Törende konuşma yapan Tatar, Maraş'ın, açıldığı günden beri ilgi odağı olduğunu belirterek günlük 2 bin ziyaretçi çeken bölgenin Gazimağusa'ya önemli turistik ve ekonomik katkı sağladığını kaydetti.
Maraş'ın açılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli desteği olduğunu hatırlatan Tatar, bunun için Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.
Maraş'ın Gazimağusa için büyük değer taşıdığını vurgulayan Tatar, "Maraş'ta bundan sonra da yeni alanların açılması temennimizdir. Maraş sosyal konut yapılması projesiyle gündemde. Dolayısıyla bölgeye ilgi artarak devam ediyor. Bölgenin ülkenin parlayan yıldızı olacağına inancımız tam." diye konuştu.