https://sputniknews.com.tr/20230422/kilicdaroglundan-yeni-tiktok-aldim-verdim-kabul-ettim-oldu-1070051610.html
Kılıçdaroğlu'ndan yeni TikTok: Aldım, verdim, kabul ettim, oldu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni TikTok: Aldım, verdim, kabul ettim, oldu
Seçim akşamıyla ilgili TikTok paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kamyonet kasasında kutlama mı yaparsınız, hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T14:30+0300
2023-04-22T14:30+0300
2023-04-22T14:30+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
tiktok
seçim
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından yeni bir video paylaştı.Kılıçdaroğlu videoda, “Gençler, 14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız, yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz orası size kalmış. Size söz veriyorum: Güzel ülkemize yine baharlar gelecek ve 14 Mayıs akşamında bu başarımızı hep beraber kutlayacağız. Hadi bakalım. Aldım verdim kabul ettim. Oldu" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230404/kilicdaroglu-tiktokta-gelmez-gelmez-dediniz-ne-oldu-1069182343.html
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kemal kılıçdaroğlu, tiktok, seçim
kemal kılıçdaroğlu, tiktok, seçim
Kılıçdaroğlu'ndan yeni TikTok: Aldım, verdim, kabul ettim, oldu
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Seçim akşamıyla ilgili TikTok paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kamyonet kasasında kutlama mı yaparsınız, hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz orası size kalmış" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından yeni bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu videoda, “Gençler, 14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız, yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz orası size kalmış. Size söz veriyorum: Güzel ülkemize yine baharlar gelecek ve 14 Mayıs akşamında bu başarımızı hep beraber kutlayacağız. Hadi bakalım. Aldım verdim kabul ettim. Oldu" ifadelerini kullandı.