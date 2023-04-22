https://sputniknews.com.tr/20230422/kilicdaroglundan-yeni-tiktok-aldim-verdim-kabul-ettim-oldu-1070051610.html

Kılıçdaroğlu'ndan yeni TikTok: Aldım, verdim, kabul ettim, oldu

Kılıçdaroğlu'ndan yeni TikTok: Aldım, verdim, kabul ettim, oldu

Seçim akşamıyla ilgili TikTok paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kamyonet kasasında kutlama mı yaparsınız, hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T14:30+0300

2023-04-22T14:30+0300

2023-04-22T14:30+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

tiktok

seçim

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından yeni bir video paylaştı.Kılıçdaroğlu videoda, “Gençler, 14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız, yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz orası size kalmış. Size söz veriyorum: Güzel ülkemize yine baharlar gelecek ve 14 Mayıs akşamında bu başarımızı hep beraber kutlayacağız. Hadi bakalım. Aldım verdim kabul ettim. Oldu" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230404/kilicdaroglu-tiktokta-gelmez-gelmez-dediniz-ne-oldu-1069182343.html

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kemal kılıçdaroğlu, tiktok, seçim