https://sputniknews.com.tr/20230422/kilicdaroglu-bu-millet-boyle-bir-ekonomi-rezaletini-hak-etmedi-biz-ekonomiyi-ucuracagiz-1070057925.html
Kılıçdaroğlu: Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini hak etmedi; biz ekonomiyi uçuracağız
Kılıçdaroğlu: Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini hak etmedi; biz ekonomiyi uçuracağız
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T18:26+0300
2023-04-22T18:26+0300
2023-04-22T18:27+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
ekonomi
yatırım
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce "300 milyar dolar temiz kaynak bulacağım" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki göstermiş, "300 milyar dolar getireceğim' diyor. Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı? Nerede bu para?" demişti. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sosyal medya aracılığıyla yanıt geldi.Paylaşımına, "Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya" ifadeleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın iddiaları hakkında ise, "İnsan kendinden bilir işi ya, kendilerinin beceriksizliği üzerinden, halkımızı olmayacağına ikna etmeye çalışıyorlar" dedi.Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya. İnsan kendinden bilir işi ya, kendilerinin beceriksizliği üzerinden, halkımızı olmayacağına ikna etmeye çalışıyorlar. Bırakın 300 milyarı, 300 dolarınız olsa Nebati’ye yatırım yapsın diye verir misiniz? Onlar nasıl versin Allah aşkına?Gelin yalan söylediklerini bir rakam üzerinden size göstereyim. 2022'de Vietnam 27,2 Milyar dolar direkt yatırım çekti. Vietnam’ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın %6,6’sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 Milyar eder. 5 senede 300 milyar.Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız"
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kemal kılıçdaroğlu, ekonomi, yatırım, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, ekonomi, yatırım, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini hak etmedi; biz ekonomiyi uçuracağız
18:26 22.04.2023 (güncellendi: 18:27 22.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce "300 milyar dolar temiz kaynak bulacağım" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki göstermiş, "300 milyar dolar getireceğim' diyor. Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı? Nerede bu para?" demişti. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sosyal medya aracılığıyla yanıt geldi.
Paylaşımına, "Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya" ifadeleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın iddiaları hakkında ise, "İnsan kendinden bilir işi ya, kendilerinin beceriksizliği üzerinden, halkımızı olmayacağına ikna etmeye çalışıyorlar" dedi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya. İnsan kendinden bilir işi ya, kendilerinin beceriksizliği üzerinden, halkımızı olmayacağına ikna etmeye çalışıyorlar. Bırakın 300 milyarı, 300 dolarınız olsa Nebati’ye yatırım yapsın diye verir misiniz? Onlar nasıl versin Allah aşkına?
Gelin yalan söylediklerini bir rakam üzerinden size göstereyim. 2022'de Vietnam 27,2 Milyar dolar direkt yatırım çekti. Vietnam’ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın %6,6’sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 Milyar eder. 5 senede 300 milyar.
Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız"