https://sputniknews.com.tr/20230422/kemal-kilicdaroglunun-alevi-videosu-100-milyondan-fazla-goruntulendi-1070049206.html

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosu 100 milyondan fazla görüntülendi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosu 100 milyondan fazla görüntülendi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi." başlığı ile yayınlanan videosu Twitter'da 100 milyon görüntülenmeyi... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T13:07+0300

2023-04-22T13:07+0300

2023-04-22T13:07+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

alevi

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Nisan günü saat 21.30'da yayınladığı video 74 binden fazla retweet, 20 binden fazla alıntı, 458 binden fazla beğeni aldı. Videonun toplam görüntülenmesi ise 101 milyonu geçti.Kılıçdaroğlu "Alevi." başlıklı videosunda özetle şunları söylemişti:"İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim; Hak, Muhammet, Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım. Allah’ın verdiği bir canım var; kul hakkı yemem, harama beytülmale el uzatmam. Atatürk’ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum.Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz eden varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemez, onlarla doğar, yaşar ve ölürüz. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst, ahlaklı , vicdanlı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Ve bu seçimler hem bizi hem de içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir.Sevgili genç arkadaşlarım önümüzde ülke olarak bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma tek bir oyunla sen bu can yakan mezhep, bataklığına dönüştürülen Orta Doğu’dan çekip çıkaracaksın.Artık kimlikleri değil, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım."

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), alevi