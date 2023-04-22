https://sputniknews.com.tr/20230422/izmir-aciklarinda-gocmen-hareketliligi-yuzlerce-gocmen-karaya-cikarildi-1070053405.html

İzmir açıklarında göçmen hareketliliği: Yüzlerce göçmen karaya çıkarıldı

İzmir açıklarında göçmen hareketliliği: Yüzlerce göçmen karaya çıkarıldı

İzmir açıklarında bir yelkenli tekne içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 82 düzensiz göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalanırken... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T15:34+0300

2023-04-22T15:34+0300

2023-04-22T15:34+0300

türkiye

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

göçmen kaçakçılığı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Nisan saat 20.00 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak, içerisindeki 82 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından yakalandı.Ekipler, aynı gün Karaburun, Seferihisar, Foça, Dikili ve Çeşme ilçelerinde ise can salı ve lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı ve lastik botlar içerisinde toplam 157 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Organizatör şüphelileri gözaltına alınırken, karaya çıkartılan göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı