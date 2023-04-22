https://sputniknews.com.tr/20230422/iyi-parti-secim-otobusune-sprey-boyayla-vatan-haini-teroristler-yazildi-1070046349.html
İYİ Parti seçim otobüsüne sprey boyayla 'Vatan haini teröristler' yazıldı
İYİ Parti seçim otobüsüne sprey boyayla 'Vatan haini teröristler' yazıldı
Kayseri'de İYİ Parti 2. Sıra Milletvekili Adayı Abdullah İlker Sungur'un seçim otobüsüne sprey boyayla yazı yazılması sonrası partiden açıklama geldi. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T11:47+0300
2023-04-22T11:47+0300
2023-04-22T11:48+0300
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
kayseri
seçim
seçim otobüsü
boya
sprey boya
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesinde İYİ Parti Milletvekili Adayı Abdullah İlker Sungur'a ait seçim otobüsüne yazılı saldırıda bulunuldu. Provokasyon uyarısı yapan İYİ Parti, suç duyurusunda bulundu. Yapılan saldırıya ilişkin İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada otobüse yapılan saldırı kınanırken, emniyet teşkilatına çağrıda bulunulduSeçim otobüsüne boyayla 'Vatan haini teröristler' yazılması kınanırken açıklamada şu ifadeler yer aldı:"21/04/2023 tarihinde seçim faaliyetlerimiz çevresinde Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi’nde bulunan seçim otobüsümüze bir takım şahıslar tarafından mübarek Ramazan Bayramı'nın ilk gününde çirkin bir saldırıda bulunulmuştur. Ülkemizin geçtiği bu hassas süreçte seçim faaliyetlerimizin engellenmesine yönelik bu provokatif ve menfur saldırıyı kınıyoruz.Söz konusu saldırıya ilişkin ilgili kurumlara şikayetimizi yapmış olup, konunun ısrarla takipçisi olacağız.Valilik ve Emniyet birimlerimizden de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine dair hiçbir şüphemiz yoktur. Bu tarz saldırılar bizleri yıldıramayacak olup Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde birlik ve beraberlik içinde ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı daha şevke ve mücadele azmiyle sürdüreceğimizi kamuoyuna bildirir, Saygılarımızı sunarız."
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iyi parti, kayseri, seçim, seçim otobüsü, boya, sprey boya
iyi parti, kayseri, seçim, seçim otobüsü, boya, sprey boya
İYİ Parti seçim otobüsüne sprey boyayla 'Vatan haini teröristler' yazıldı
11:47 22.04.2023 (güncellendi: 11:48 22.04.2023) Abone ol
Kayseri'de İYİ Parti 2. Sıra Milletvekili Adayı Abdullah İlker Sungur'un seçim otobüsüne sprey boyayla yazı yazılması sonrası partiden açıklama geldi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesinde İYİ Parti Milletvekili Adayı Abdullah İlker Sungur'a ait seçim otobüsüne yazılı saldırıda bulunuldu. Provokasyon uyarısı yapan İYİ Parti, suç duyurusunda bulundu.
Yapılan saldırıya ilişkin İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada otobüse yapılan saldırı kınanırken, emniyet teşkilatına çağrıda bulunuldu
Seçim otobüsüne boyayla 'Vatan haini teröristler' yazılması kınanırken açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"21/04/2023 tarihinde seçim faaliyetlerimiz çevresinde Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi’nde bulunan seçim otobüsümüze bir takım şahıslar tarafından mübarek Ramazan Bayramı'nın ilk gününde çirkin bir saldırıda bulunulmuştur. Ülkemizin geçtiği bu hassas süreçte seçim faaliyetlerimizin engellenmesine yönelik bu provokatif ve menfur saldırıyı kınıyoruz.
Söz konusu saldırıya ilişkin ilgili kurumlara şikayetimizi yapmış olup, konunun ısrarla takipçisi olacağız.
Valilik ve Emniyet birimlerimizden de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine dair hiçbir şüphemiz yoktur. Bu tarz saldırılar bizleri yıldıramayacak olup Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde birlik ve beraberlik içinde ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı daha şevke ve mücadele azmiyle sürdüreceğimizi kamuoyuna bildirir, Saygılarımızı sunarız."