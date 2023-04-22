https://sputniknews.com.tr/20230422/hdp-genel-merkezinde-bayramlasma-ziyaretleri-1070060204.html

HDP Genel Merkezi'nde bayramlaşma ziyaretleri

HDP Genel Merkezi'nde bayramlaşma ziyaretleri

Gelecek Partisi, CHP, Saadet Partisi, Genç Parti ve DEVA Partisi heyetleri HDP Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T20:06+0300

2023-04-22T20:06+0300

2023-04-22T20:07+0300

2023 türkiye seçimleri

ramazan bayramı

bayram

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

gelecek partisi

saadet partisi 7. olağan büyük kongre'si

deva partisi

demokrasi ve atılım partisi (deva)

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Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Gelecek Partisi, CHP, Saadet Partisi, Genç Parti ve DEVA Partisi heyetleri HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, siyasi parti heyetlerini HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Sultan Özcan, Parti Meclisi (PM) Üyesi, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Nuray Özdoğan, Yeşil Sol Parti Ankara milletvekili adayı Çağdaş Küpeli karşıladı.Gelecek Partisi heyetinin ziyaretinde konuşan HDP MYK Üyesi Sultan Özcan, bayramın depremlerde yaşanan can kayıpları nedeniyle buruk geçtiğini belirtti.14 Mayıs'ta yapılacak seçime Yeşil Sol Parti listelerinden gireceklerini hatırlatan Özcan birinci turda bu işin bitmesini istediklerini bildirdi.Parlamentoda güçlü bir toplumsal temsil hedeflediklerini belirten Özcan, aynı zamanda büyük bir kadın temsilini Meclis'e taşıyacaklarını savundu.Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Adıyaman'da yapılan sözlü tepkiyi de kınadıklarını ifade etti.Gelecek Partili Hayran: Çoğulcu bir demokrasiye hepimizin ihtiyacı varGelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Hayran ise ülkeye barışı kadınların getireceğini söyledi.Hayran, bayramın güzelliklere gebe olduğunu belirterek "Çoğulcu bir demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Bu topraklarda çocukların geleceği için bu seçimleri almalıyız, çok seslilik olmalıdır. Acıda da sevinçte de ortaklaşmalıyız. Siyasi düşüncelerimize saygı duymalıyız" değerlendirmesinde bulundu.CHP'li Emir: Bütün partilerle görüşmeyi değerli buluyoruzHDP'yi ziyarete gelen CHP heyetinde ise PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile PM üyeleri Semra Dinçer ve Deniz Demir yer aldı.CHP PM üyesi ve Ankara Milletvekili Murat Emir Türkiye'nin "ağır sorunlarının" olduğunu belirterek "Bu sorunları çözmek için 14 Mayıs seçimleri önemli bir fırsat. Umuyorum ki bu seçimleri Türkiye demokrasisine yakışır, kardeşlik ve huzur içinde, herhangi bir şiddet yaşanmadan, demokrasimize katkı verecek şekilde tamamlarız ve sonuçta çoğulcu demokrasiyi daha güçlü inşa edebileceğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağımız, tüm yurttaşların kendisini birinci sınıf vatandaş hissettiği, yeni bir anayasa ile birlikte ülkemizde huzuru, bereketi getiririz." dedi.Türkiye'deki anayasal kurumların bağımsızlığının son derece önemli olduğunu kaydeden Emir, "Ülkemizin ağır sorunların üstesinden gelebilmesinin yolu herkesin birbiriyle açıklıkla diyalog kurmasıdır. Biz CHP olarak bütün partilerle görüşmeyi değerli buluyoruz. 84 milyon hep birlikteyiz ve bu sorunları birlikte aşacağız" ifadesini kullandı.Saadet Partili Budak: Millet İttifakı'nın en önemli önceliği adalettirSaadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yakup Budak, beraberindeki heyetle yaptığı ziyarette bayramın barışa vesile olmasını temenni ederek "Millet İttifakı'nın en önemli önceliği adalettir. Türkiye maalesef adaleti arıyor. Adaleti aramak, insanlığı aramaktır. Adaletin olmadığı yerde insanlıktan bahsetmek zor" değerlendirmesinde bulundu.DEVA Partili Şahin: İnsan kaynağı havuzumuzu paylaşma taahhüdünde bulunuyoruz"HDP'yi ziyaret eden DEVA Partisi heyeti ise Genel Başkan Yardımcıları İdris Şahin, Aysun Hatipoğlu ve Mustafa Uçak'tan oluştu.Şahin, siyasi partilerin kapatılmasına karşı olduklarını ve bunu her platformda dile getirdiklerini söyledi.Sandık güvenliğine dikkati çeken Şahin, "HDP kapatma davası, kimi siyasi partilerin seçimlere girmeyecek olması ve mevcut siyasi atmosfer nedeniyle seçim güvenliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeşil Sol Parti'nin bütün sandıklarda güvenliği sağlaması gerekiyor. Hepimizin demokrasiye sahip çıkma sorumluluğu var. Bunun için insan kaynağı havuzumuzu paylaşma taahhüdünde bulunuyoruz" dedi.Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Mert Buruşukoğlu da HDP'yi ziyaret eden isimler arasında yer aldı.'HDP ve Yeşil Sol Parti, kilit konumda'Partiye yapılan ziyaretler sırasında konuşan HDP MYK Üyesi Sultan Özcan, yaklaşan seçimlerin önemini işaret ederek Türkiye'de mevcut siyasi yapının değişmesi gerektiğini bildirdi.HDP ve Yeşil Sol Parti'nin bu konuda sorumluluk üstlendiğini ve kilit konumda olduğu değerlendirmesinde bulunan Özcan, "Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi için Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmadı. Ama iddiası çok net, bu tek adam, hep adam sistemini göndermek. Bu değişim sürecinin birinci turda tamamlanması gerekiyor." dedi.

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ramazan bayramı, bayram, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), gelecek partisi, saadet partisi 7. olağan büyük kongre'si, deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva)