https://sputniknews.com.tr/20230422/floridada-plaja-dogru-ilerleyen-su-hortumu-panige-neden-oldu-1070054132.html
Florida’da plaja doğru ilerleyen su hortumu paniğe neden oldu
Florida’da plaja doğru ilerleyen su hortumu paniğe neden oldu
ABD’nin Florida eyaletindeki Hollywood Plajı’nda denizde çıkan hortum plaja doğru ilerledi. Plajdakiler panikle bölgeden uzaklaştı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T16:10+0300
2023-04-22T16:10+0300
2023-04-22T16:10+0300
dünya
abd
florida
hortum
plaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/05/1063105768_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7aea38c2176aa6bf52b792c8ce1ae3e2.jpg
ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Hollywood Plajı’nda korku dolu anlar yaşandı. Amatör kameraya yansıyan olayda, denizde çıkan su hortumunun karaya doğru ilerleyerek kıyıya çıktığı görüldü. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu sırada plajdakilerin panikle kaçıştığı kameraya yansıdı. Hortum daha sonra etkisini kaybetti.
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/05/1063105768_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_3db7ce5473d31859cc3fa06d0fe5a547.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, florida, hortum, plaj
abd, florida, hortum, plaj
Florida’da plaja doğru ilerleyen su hortumu paniğe neden oldu
Abone ol
ABD’nin Florida eyaletindeki Hollywood Plajı’nda denizde çıkan hortum plaja doğru ilerledi. Plajdakiler panikle bölgeden uzaklaştı.
ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Hollywood Plajı’nda korku dolu anlar yaşandı. Amatör kameraya yansıyan olayda, denizde çıkan su hortumunun karaya doğru ilerleyerek kıyıya çıktığı görüldü.
Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu sırada plajdakilerin panikle kaçıştığı kameraya yansıdı. Hortum daha sonra etkisini kaybetti.