https://sputniknews.com.tr/20230422/emniyet-genel-mudurlugu-yolumuz-mutluluga-ciksin-yaralari-birlikte-sariyoruz-1070050740.html

Emniyet Genel Müdürlüğü: Yolumuz mutluluğa çıksın, yaraları birlikte sarıyoruz

Emniyet Genel Müdürlüğü: Yolumuz mutluluğa çıksın, yaraları birlikte sarıyoruz

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumuz mutluluğa çıksın... Yaraları birlikte sarıyoruz" denildi. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T13:59+0300

2023-04-22T13:59+0300

2023-04-22T13:59+0300

yaşam

gaziantep

türk polis teşkilatı

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı ile ilgili yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te depremzede çocuklar ve polis memuruyla çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Yolumuz mutluluğa çıksın... Yaraları birlikte sarıyoruz"

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

gaziantep, türk polis teşkilatı, emniyet genel müdürlüğü (egm)