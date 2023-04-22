https://sputniknews.com.tr/20230422/emniyet-genel-mudurlugu-yolumuz-mutluluga-ciksin-yaralari-birlikte-sariyoruz-1070050740.html
Emniyet Genel Müdürlüğü: Yolumuz mutluluğa çıksın, yaraları birlikte sarıyoruz
Emniyet Genel Müdürlüğü: Yolumuz mutluluğa çıksın, yaraları birlikte sarıyoruz
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumuz mutluluğa çıksın... Yaraları birlikte sarıyoruz" denildi. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T13:59+0300
2023-04-22T13:59+0300
2023-04-22T13:59+0300
yaşam
gaziantep
türk polis teşkilatı
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı ile ilgili yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te depremzede çocuklar ve polis memuruyla çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Yolumuz mutluluğa çıksın... Yaraları birlikte sarıyoruz"
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MIA „Rosiya Segodnya“
gaziantep, türk polis teşkilatı, emniyet genel müdürlüğü (egm)
gaziantep, türk polis teşkilatı, emniyet genel müdürlüğü (egm)
Emniyet Genel Müdürlüğü: Yolumuz mutluluğa çıksın, yaraları birlikte sarıyoruz
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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumuz mutluluğa çıksın... Yaraları birlikte sarıyoruz" denildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı ile ilgili yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te depremzede çocuklar ve polis memuruyla çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Yolumuz mutluluğa çıksın... Yaraları birlikte sarıyoruz"